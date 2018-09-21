الوصل يتعاقد مع الكوري سوك

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم التعاقد مع الكوري الجنوبي أوه بان سوك، قادماً من نادي جيجو يونايتد الكوري، ليكمل اللاعب الدولي أجانب «الإمبراطور»، إلى جانب الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو، وفينيسيوس دي ليما، وفابيو ليما.

وأوضحت على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن بان سوك سيحل بدلاً للبرازيلي رونالدو مينديز، الذي انتقل إلى الفجيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضافت: «وقّع أوه بان سوك على عقد انضمامه إلى الوصل بعدما اجتاز الكشف الطبي، الذي أجراه أمس عقب وصوله إلى دبي قادماً من كوريا الجنوبية، إذ يأتي هذا التعاقد مع المدافع الدولي في إطار حرص شركة الكرة بالنادي على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه وطموحات جماهيره، حيث نجحت شركة الكرة في تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، هم: الدولي خميس إسماعيل، والبرازيلي فينيسيوس دي ليما، والمهاجم يوسف أحمد، ومدافع منتخب الشباب يوسف المهيري».

من جهته، أعرب أوه بان سوك عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الوصل، وخوض تجربة احتراف جديدة في الدوري الإماراتي، مؤكداً على تحمسه الشديد لخوض أولى مبارياته مع الوصل، ليقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق أهداف الفريق وتطلعات جماهيره، معرباً عن أمله في الظهور بصورة طيبة، وأن يكون عند حسن ظن مسؤولي النادي وجماهيره، وأن يسهم مع زملائه في إحراز البطولات، وتحقيق تطلعات الجمهور الوصلاوي.

الكوري الجنوبي بان سوك سيحل بدلاً من البرازيلي رونالدو مينديز.