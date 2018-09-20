رازوفيتش يتوقع تطور أداء الظفرة في لقاء اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

توقع مدرب فريق الظفرة، الصربي فوتك رازوفيتش تطور أداء لاعبي فريقه في مباراتهم القادمة أمام الظفرة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.



وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي مساء اليوم أن استعادة الفريق لخدمات بعض اللاعبين المصابين وقرب إكتمال جاهزية البقية يعطي أشارك لإمكانية تطور وارتفاع نسق الفريق في اللقاء بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر لها الظفرة.



وأعرب المدرب الصربي عن أمله في أن يكون اداء فريقه الذي قدمه أمام العين في الجولة الماضية دافعاً للاعبين لتقديم الأفضل حينما يواجهون فريق اتحاد كلباء يوم الجمعة.



ولا يملك الظفرة أي نقاط في رصيده بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام الشارقة والعين 0/4 و1/2 على التوالي.



وعن منافسه في المباراة يوم الجمعة أكد المدرب الصربي أن فريق اتحاد كلباء يمتلك للاعبين سريعين ويجيد تنفيذ الهجمات المرتد لافتاً إلى أن فريقه سيعمل على أداء مستواه المعتاد لتحقيق الفوز.