سلة بني ياس تدعم صفوفها بالأميركيين نيكولاس ويونغ

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشف مدرب فريق بني ياس لكرة السلة، السوري عماد عثمان، عن تدعيم صفوف السماوي بالمحترفين الأميركيين فريدي لي نيكولاس، وريكي يونغ، للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم الجديد الذي يستهل 24 سبتمبر الجاري في أولى مسابقاته الأربعة عبر كأس نائب رئيس الدولة.

وقال عثمان لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة النادي كانت حريصة على تدعيم صفوف الفريق قبيل استهلال الموسم الجديد بالتعاقد مع الأميركيين نيكولاس ويونغ الذين من المتوقع أن يشكلا إضافة نوعية لسلة السماوي بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت على قوانين اللعبة في الدولة، خصوصاً بعد قرار الجمعية العمومية مارس الماضي بعودة ظهور المحترف الأجنبي الثاني في المسابقات المحلية، بعد أن كانت تقتصر المشاركة على محترف أجنبي واحد».

وأوضح: «اتجهت إدارة النادي ومع بدء مراحل الإعداد للموسم الجديد إلى منح الأفضلية لأبناء النادي في المشاركة في المسابقات المحلية، في ظل الحرص على مواصلة بناء جيل جديد من لاعبي سلة السماوي، عبر تدعيم الفريق الأول بعناصر شابة، والذي ترافق في الوقت ذاته مع الاستغناء عن اللاعبين المعارين من أندية أخرى الذين شاركوا مع الفريق الموسم الماضي، قبل أن يتم أخيراً وبالاستناد إلى نظرة فنية تدعيم الفريق بالأميركيين نيكولاس ويونغ، اللذين سيشغلان مركزي صانع الألعاب ولاعب الارتكاز».

وأضاف: «حققت سلة بني ياس الموسم الماضي قفزة نوعية من حيث بلوغها أدواراً نهائية وغير مسبوقة على صعيد المسابقات المحلية، ما يحملنا مسؤولية مضاعفة في الموسم الجديد، في عدم الانجرار وراء هاجس النتائج فحسب، بل في أن يترافق عملنا بضمان بناء جيل جديد من أبناء النادي، خصوصاً أننا نضع نصب أعيننا تحقيق الفائدة المرجوة من عودة قرار الاستعانة بمحترفين أجنبيين بالصورة الأفضل».