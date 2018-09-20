الظفرة يكشف عن الزي الجديد للفريق الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن الزي الجديد الذي سيظهر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة بداية من مباراة اتحاد كلباء مساء غد، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وذلك ضمن الاتفاقية التي أبرمها نادي الظفرة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لرعاية الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء الكشف عن الزي الجديد بحضور عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف محمد الهاجري، ووكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سلطان خلفان الرميثي، ورئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي صالح جزلان المزروعي، ورئيس شركة كرة القدم فارس مكتوم المزروعي.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، صالح جزلان المزروعي، سعادته بشراكة النادي مع شركة أدنوك، وقال: «نفتخر بشراكتنا مع أدنوك الشركة الوطنية التي تعد ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة، وداعماً مهماً لمختلف المبادرات والنشاطات المجتمعية والرياضية، وتزداد سعادتنا بأن يأتي الكشف عن قمصان فريق الظفرة الجديدة التي تحمل الهوية الجديد لمدينة الرويس في وقت يشهد النادي نقلات نوعية ويرسخ مكانته المتقدمة على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية».

وتابع: «نحن علي ثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تطورات ملموسة وذات أثر إيجابي على مدينة الرويس ومنطقة الظفرة بشكل عام، وسيكون لنادي الظفرة أثر كبير، وسيكون مشاركاً فاعلاً خلالها، وهنالك ترتيبات من مجلس إدارة النادي لافتتاح أكاديمية لكرة القدم بمدينة الرويس في القريب العاجل».