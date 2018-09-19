هيئة الرياضة تدعم المنتخب في كأس اسيا

المصدر: منصور السندي –دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماع مشترك عقدته اليوم الأربعاء مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الاتحاد في دبي، بحضور رئيس الهيئة اللواء محمد خلفان الرميثي ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة دعمها الكامل للمنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في كأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل من أجل الظهور المشرف في هذا الحدث، فيما أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري ،أنه تم خلال الاجتماع الإطلاع على التحضيرات الخاصة بتجهيزات اتحاد الكرة و المنتخب الوطني لهذا الحدث وتأكيد دعم الهيئة لاتحاد الكرة والمنتخب وتسخير الإمكانات كافة التي تمكن المنتخب من التمثيل المشرف للدولة في هذه البطولة.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية عقب الاجتماع ع وقف على التجهيزات التي يقوم بها اتحاد الكرة لإعداد المنتخب لهذا الحدث وحشد الجمهور خلفه".

وأشار بن هزام الى أن عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير البطولة، عارف العواني قدم خلال الاجتماع شرحا مفصلا عن تجهيزات الإمارات لاستضافة هذا الحدث سواء على صعيد الفنادق التي تم اختيارها لاستقبال ضيوف الحدث أو الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة.

وسيلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.