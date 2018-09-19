«دبي للقوّة البدنية» تنطلق اليوم بمشاركة 375 لاعباً

المصدر: محمد فاضل - دبي

تنطلق عند الساعة العاشرة صباحاً، منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية، في دبي، بمشاركة 375 لاعباً ولاعبة من 16 دولة. ويشمل اليوم الأول من البطولة إقامة الحفل الافتتاحي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائبه علي عبدالله بن حيدر، ورئيس الاتحاد الدولي جوستين، ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين.

ولن تشارك الإمارات في منافسات الإناث، لعدم وجود فريق قوة بدنية نظامي لهذه اللعبة في الدولة، بينما تبرز الى الواجهة منتخبات هونغ كونغ وكازاخستان واليابان والهند كأبرز لاعبات القوة البدنية في المنافسات النسوية.

ويشارك منتخب كازاخستان بـ120 لاعباً ولاعبة، يليه الهند 80، ثم اليابان 46، بينما يمثل الإمارات 15 لاعباً.