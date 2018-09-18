«المنتخبات» تبحث مع زاكيروني خطة إعداد المنتخب لأمم آسيا اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم، اجتماعاً مهماً، اليوم، لبحث العديد من الملفات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، لاسيما المنتخب الأول، إذ ينتظر أن يكون الملف الأبرز أمام اللجنة هو البرنامج الخاص بتجهيز المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2019، المقررة في الإمارات يناير المقبل، والطريقة المثلى لإعداد المنتخب وإجراء عملية مراجعة شاملة.

وناقشت اللجنة مع المدرب زاكيروني مرحلة الإعداد السابقة، وكذلك المباريات الودية المقبلة التي سيخوضها المنتخب، وذلك بعد الانتقادات التي طالت المنتخب وجهازه، بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، في أعقاب الصورة المهزوزة التي ظهر بها المنتخب، لاسيما في مباراته الودية الأولى أمام ترينداد وتوباغو، التي تعرض خلالها للخسارة بهدفين نظيفين، خلال معسكر إسبانيا الأخير، وكذلك مباراته الودية الأخيرة مع لاوس التي كسبها بثلاثية.

ومن المقرر أن تطلع اللجنة على التقرير الكامل المقدم من المدرب زاكيروني، وكذلك الجهاز الإداري بقيادة عبدالله صالح وعبيد هبيطة، خلال فترة المعسكر الخارجي للمنتخب في كل من النمسا وإسبانيا، في أغسطس الماضي، وسبتمبر الجاري، علماً بأن المنتخب سيعود للتجمع مرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، من خلال معسكرين مرتقبين، فيما سيكون المعسكر الأخير للمنتخب في ديسمبر المقبل قبل انطلاقة كأس آسيا التي يستهلّ مشواره فيها بلقاء البحرين في الخامس من يناير المقبل، إذ يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي الهند وتايلاند.