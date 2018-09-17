«إكس دبي سبارتن للسيدات» يُقام 27 أكتوبر المقبل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم سباق «إكس دبي سبارتن للسيدات 2018» 27 أكتوبر المقبل، في مضمار جبل علي للسباقات بالتزامن مع النسخة السنوية الثانية من تحدي دبي للياقة المقرر إقامته بين 19 أكتوبر و17 نوفمبر المقبل، ويقام بالتعاون مع «إكس دبي» لرياضات التحدي، و«سبارتن أرابيا». ويتيح السباق فرصة المشاركة للسيدات اعتباراً من عمر 15 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى سباق «سبارتن للأطفال».

ويتوقع مشاركة 2000 سيدة في السباق الذي يتكون من فئتين؛ الأولى الـ«سبرنت» لمسافة تزيد على 5 كم مع وجود أكثر من 20 عائقاً، والثانية الـ«سوبر» لمسافة تزيد على 13 كم مع وجود أكثر من 25 عائقاً ضمن مسار أكثر صعوبة ووعورة. وبالنسبة لفئات سباق الـ«كيدز» للأولاد والبنات تراوح مسافته بين 800 متر للفئة العمرية 4-6 سنوات، و1.6 كم للأطفال من عمر 7-9 سنوات، و3.2 كم للأطفال من عمر 10-14 سنة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر المجلس بدبي، وتحدث فيه أمين عام المجلس سعيد حارب، ورئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي د. عبدالله الكرم، ومدير العمليات في «سبارتن أرابيا» بدر خلف، ومدير التسويق في «سبارتن أرابيا» ميس كاظم، ومدير التسويق في «إكس دبي» راوية جيتاني، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومديري الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقال سعيد حارب: «تعبيراً عن دور الرياضة في دعم المجتمع يسرنا أن يتم التبرع بجزء من إيرادات هذا الحدث لمؤسسة الجليلة لدعم جهود التوعية بمرض سرطان الثدي وسبل مكافحته، وسننظم حدثاً قريباً آخر لرياضة المرأة وهو النسخة الثانية من ترايثلون دبي للسيدات، حيث فتحنا باب التسجيل للمشاركة فيه لجميع الراغبات من مختلف فئات المجتمع».

وقال د. عبدالله الكرم: «على مدار خمس سنوات تشارك هيئة المعرفة في الأحداث والفعاليات المجتمعية التي ينظمها المجلس، وبدأنا المشاركة بـ50 موظفة، والآن لدينا ما بين 70 و100 موظفة تشارك في الفعاليات».

يذكر أن النسخة الأولى من السباق أقيمت ديسمبر الماضي، بمشاركة 1000 سيدة،

تنافسن ضمن فئة «أوبن سبرينت» لمسافة تزيد على 5 كم وتتضمن 20 عائقاً.

يتيح السباق فرصة المشاركة للسيدات اعتباراً من 15 عاماً فما فوق، إضافة إلى سباق «سبارتن للأطفال».