الإمارات تفوز باستضافة مونديال الترايثلون 2022

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون، فوز الإمارات باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون لعام 2022، وهو الحدث الذي سيُقام في العاصمة أبوظبي. جاء ذلك، خلال المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون الذي عقد الأسبوع الماضي في أستراليا، والذي أشاد فيه بالشراكة المميزة مع أبوظبي، التي استطاعت تقديم جولات افتتاحية لبطولات الترايثلون العالمية خلال السنوات الأربع الماضية بأعلى المعايير، الأمر الذي جعلها الوجهة العالمية المفضلة لاحتضان النهائيات لعام 2022. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة نحو 2500 رياضي ورياضية في مهرجان الترايثلون المجتمعي المصاحب للحدث العالمي، الذي سيُقام على مدار خمسة أيام في عاصمة الرياضة العالمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي إن تنظيم نهائيات الترايثلون إضافة كبيرة لمسيرة نجاحات الدولة ومكانتها المرموقة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، كما تعكس الشراكات المميزة التي تجمعنا مع الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية. وأضاف الرميثي في تصريحات صحافية، أن هذا نتاج الدعم المستمر والمتواصل من القيادة الرشيدة للرياضة في الإمارات، لبلوغ أعلى المراتب العالمية، مؤكداً أن الدعم السخي للقيادة الحكيمة يمثل محوراً جوهرياً للمبادرات الرياضية الهادفة لخدمة تطلعات الرياضة والرياضيين ومجتمع الإمارات.

وقال: استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية في سلسلة السباقات العالمية للترايثلون منذ 2015، وعلى مدار أربع سنوات مضت وصولاً للنسخة الخامسة في مارس 2019، تعكس الكثير من مشاهد التفوق التنظيمي والفني، بجانب المشاركة العالمية للمصنفين الأوائل على مستوى العالم في البطولة، الأمر الذي دعم جولة أبوظبي ووضعها في مصاف الجولات المهمة التي تقام في أكبر وأهم مدن العالم.

وأشار إلى أن الأرقام والعوائد الكبيرة التي سجلتها استضافة الجولات الماضية تؤكد أهمية البطولة ودورها المميز في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والإعلامية والترويجية لإمارة أبوظبي، التي برهنت مكانتها ورؤيتها العالمية باقتدار وتميز.

من جانبه، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، إن: «الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والارتقاء في الحركة الرياضية، يقودنا دائماً لمنجزات مهمة والفوز بملفات استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية».

وتابع أن الإنجاز يترجم مدى النجاحات الكبيرة لرؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة التي استطاعت بدعم القيادة الحكيمة أن تكون الوجهة الرياضية العالمية، وأن تقف بمكانة متقدمة بشهادات الفخر والإعجاب من قبل الاتحادات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.

وأضاف أن نهائيات 2022 تمثل حدثاً كبيراً بقيمته الفنية التسويقية والإعلامية، الأمر الذي يعكس مكانة أبوظبي العالمية، مشيداً بثقة المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون ودعمه المتواصل للرياضة.

ولفت إلى أن «الثقة الدولية جاءت بعد الشراكة المثمرة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، واستضافتنا الناجحة للجولات الافتتاحية في البطولة العالمية على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي ترك انطباعات مميزة من قبل الأسرة الدولية نتيجة لعوامل عديدة من بينها البنية التحتية للعاصمة أبوظبي، والمسارات المميزة التي تقام عليها السباقات ومشاركة أبرز المصنفين، ونجاح الحملات الترويجية والإعلامية والنقل التلفزيوني»، مشيداً بالشراكة الفاعلة التي يتطلع الجميع لاستمرارها في الفترة المقبلة.

5000

رياضي من

مختلف دول العالم

يتوقع مشاركتهم

في مونديال الإمارات

2022، بجانب 2500

رياضي في المهرجان

المجتمعي المصاحب

للحدث العالمي.