البلوشي: أتطلع إلى تسجيل أهداف كثيرة على طريقة راموس

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف مدافع وقائد الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء منصور عباس البلوشي، عن تطلعاته لتسجيل أهداف عديدة على طريقة لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس، وذلك بعد أن سجل هدفين بالرأس في أول مباراتين في دوري الخليج العربي أمام الوحدة والإمارات، على الرغم من كونه يلعب في المنطقة الدفاعية، وواجباته محددة بالتصدي لهجمات المهاجمين، مؤكداً أن الهدف سيكون اكثر جمالاً عندما يتزامن مع نيل فريقه نقاط المباراة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشجع ريال مدريد وأتابع المنتخب الإسباني وقائده راموس، وتمنيت دائماً ان أسجل الأهداف مثله، لكني لم أحبذ أن أجازف بالتقدم للأمام وترك مكاني شاغراً، وكنت اركز دائماً على أسلوبي المعتاد في الدفاع وهو مراقبة مهاجمي الفرق المنافسة فقط دون ان أفكر بواجبات اخرى، لكن أحد المقربين نصحني بأن أتقدم لمنطقة جزاء الخصم للتسديد بالرأس، لذلك تدربت اثناء المعسكر الذي اقيم في سلوفينيا على التسديد بالرأس اثناء الضربات الثابتة ومن الضربات الركنية كما يفعل راموس، وسعيد لأني سجلت هدفين بالطريقة نفسها، أحدهما كان هدفاً حاسماً، وأتطلع إلى تسجيل أهداف كثيرة بالأسلوب ذاته». وأضاف: «يعجبني عندما أسجل الأهداف بأسلوب قائد ريال مدريد الإسباني راموس، التي عادة تكون بالرأس ومن فرص صعبة، وهو ما افكر به دائماً، إذ اتطلع إلى تسجيل الأهداف الحاسمة مع فريقي، خصوصاً في المباريات الصعبة لخدمة النمور».