هدايا خلفان تقود الجزيرة إلى فوز صعب على الفجيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قاد نجم خط وسط الجزيرة، خلفان مبارك، فريقه لمواصلة انتصاراته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتغلبه على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت، أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة الثانية للمسابقة.

وأهدى خلفان زميليه ليوناردو وعلي مبخوت تمريرتين متقنتين خلف دفاع الفجيرة، واحدة في الدقيقة 38 من الشوط الأول إلى ليوناردو، والثانية في الدقيقة 58 من الشوط الثاني لعلي مبخوت، وسجل اللاعبان منهما الهدفين الأول والثاني، ثم مرر خلفان كرة ثالثة على حدود المنطقة إلى ليوناردو، الذي سدد قوية على يمين الحارس، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 85، ثم أحرز محمد بن يطو هدف الفجيرة الأول في الدقيقة 87، من متابعة لكرة مرتدة أمام المرمى، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفجيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى ست نقاط، وشارك الوحدة والشارقة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة.

ولعب الجزيرة بـ10 لاعبين من الدقيقة 49، بعد أن طرد الحكم حارسه، علي خصيف، بعد تدخل عنيف مع مهاجم الفجيرة، محمد خلفان، خارج منطقة الجزاء.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وشهد سيطرة ميدانية من الجزيرة، دون خطورة حقيقية على مرمى الفجيرة، باستثناء بعض التسديدات البعيدة من أسانتي وليوناردو.

في المقابل، اعتمد الفجيرة على الهجمات المرتدة السريعة، خصوصاً من الجهة اليمنى التي شغلها فرناندو جبريل.

مع بداية الشوط الثاني، تكفل القائم الأيسر لحارس الفجيرة في التصدي لتسديدة علي مبخوت في الدقيقة 46، ثم أشهر الحكم، يحيى الملا، البطاقة الحمراء لحارس الجزيرة علي خصيف، بعد تداخله العنيف مع مهاجم الفجيرة، محمد خلفان، خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليكمل الجزيرة المباراة بـ10 لاعبين.

واعتمد الجزيرة على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن الهدف الثاني، الذي سجله علي مبخوت في الدقيقة 58، من هجمة منظمة قادها خلفان مبارك الذي مرر بينية متقنة إلى مبخوت المنفرد وسددها مباشرة على يسار الحارس، صالح ربيع، ثم عاد خلفان ومرر إلى ليوناردو مجدداً، وسدد الأخير داخل الشباك في الدقيقة 85، ثم أحرز محمد بن يطو هدف الفجيرة في الدقيقة 87، ثم احتسب الحكم ضربة جزاء للفجيرة، سجل منها محمد بن يطو الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 3-2.