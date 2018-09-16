14 لاعباً يمثلون منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

اعتمدت لجنة القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية 14 لاعباً، لتمثيل منتخب الرجال والشباب والناشئين، الذي يشارك في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ستقام في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم.

واللاعبون هم: سعيد الماس وفيصل الزعابي ومحمد الحميدي وهشام موسى وخالد الحاج وحمد العجمي وأحمد سهيل ومحمد عبدالرحيم وعلي المازمي وعلي طاهر وعلي الحيلي وعمر الحيلي ومنصور المرزوقي ووليد الزعابي وسعيد الماس. ويشرف على المنتخب المدرب عمر الظاهري، ومساعده غيث الشحي، والإداري إبراهيم آل علي.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا بجميع اللاعبين للتألق في البطولة، واتوقع الفوز بـ10 ميداليات في مختلف الإعمار».