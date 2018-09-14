«الشراعية 22 قدماً» تبحر اليوم في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا بدبي، عصر اليوم، تظاهرة بحرية تراثية رياضية كبيرة مع انطلاق موسم السباقات البحرية 2018-2019، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى) من بطولة دبي. وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي كل التجهيزات لانطلاق الفعاليات، وبدء الموسم اليوم، الذي ينتظر أن يشهد نجاحاً كبيراً مع تزايد الاهتمام من مختلف شرائح المجتمع بإحياء الموروث الحضاري لأهل الإمارات. وحددت اللجنة المنظمة آخر موعد لوصول القوارب المشاركة إلى منطقة التجمع (عالي ميناء جميرا 4)، وذلك من أجل التدقيق مبكراً على المشاركين في ظل اللوائح الجديدة، التي تشمل سباقات القوارب الشراعية 22 قدماً، بعدما تقرر أن تخصص لفئتين، الأولى فئة الناشئين (مواليد 2002 كحد أقصى)، والثانية للشباب.

وتقرر تغيير نظام احتساب النقاط بالنسبة للترتيب العام في البطولة، بحيث سيحصل صاحب المركز الأول في سباق اليوم على 50 نقطة، والثاني على 49، والثالث على 48، وستمنح النقاط حتى المركز الـ50 تنازلياً، ليتم تحديد أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لكل فئة، وستضاف هذه النقاط في كل جولات بطولة دبي، التي ستشمل ثلاث جولات. وتشهد فعاليات الموسم الجديد إقامة ثلاث جولات، فبجانب جولة اليوم، تقام الجولة الثانية في 27 أكتوبر المقبل، والثالثة في فبراير المقبل.