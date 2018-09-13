جهود إماراتية تلغي قراراً خاطئاً للاتحاد الدولي للفروسية

المصدر: نورث كارولاينا - الإمارات اليوم

أثمرت جهود الوفدين الإداري والفني للإمارات، بقيادة محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، في إلغاء قرار خاطئ من الاتحاد الدولي للفروسية بخفض نبضات القلب للخيول من 64 نبضة إلى 60 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص البيطري التي تعقب كل مرحلة، وذلك على هامش انطلاق كأس العالم للقدرة، التي تقام ضمن مونديال ألعاب الفروسية، في ضيافة مدينة تريون بولاية نورث كارولاينا الأميركية حالياً.

وأكد العضب في تصريحات صحافية، أن القرار الذي تم اتخاذه في السابق لا يصب في مصلحة السباق، باعتبار أن الخيول المشاركة تدرّبت على معايير مختلفة كلياً ليشكل التغيير مفاجأة.

وقال: «اللجنة المسؤولة بررت اتخاذ القرار بداعي الرغبة في المحافظة على سلامة الخيول والفرسان في المنطقة التي يقام على أرضها السباق، وتشهد ارتفاع نسبة الرطوبة، وظروف أخرى مصاحبة، إلا أن الحقيقة تبدو مختلفة، لأن الفرسان المشاركين على علم ودراية بالأوضاع».

وأشار العضب إلى أن القرار الذي أعلن عنه في الاجتماع الأخير قبل انطلاق المنافسات، تم الاعتراض عليه من قبل الدول المشاركة، وحصل الفريق الإماراتي على 22 توقيعاً من الفرق الأخرى، وتم على ضوء ذلك استئناف القرار ثم العودة إلى الطبيعي وهو 64 نبضة في الدقيقة أثناء الفحص البيطري خلال مراحل السباق.