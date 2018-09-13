خميس وهيفاء يتقلدان الفضة والبرونز في «أثقال آسيا وأوقيانوسيا»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ظفر المنتخب الوطني لرياضة أصحاب الهمم بميداليتين فضية وبرونزية، في في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفع الأثقال، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 30 دولة آسيوية، إذ توّج البطل البارالمبي، محمد خميس، بفضية وزن 97 كغم، ونالت هيفاء النقبي برونزية وزن 74 كغم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني الأبطال: محمد خميس وأحمد خميس وعادل شانبيه، وسيف الزعابي وموزة الزيودي، وراشد حسن وهيفاء النقبي.

من جهته، أعرب رئيس البعثة رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد رياضة أصحاب الهمم، عبدالله حسن الفلاسي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال في تصريحات صحافية إن «المنتخب الوطني قطع عهداً قبل خوض غمار المنافسة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، الذي يعد محطة مهمة في إعداد لاعبينا لخوض التحدي المقبل بجاكرتا، مطلع الشهر المقبل، وسعداء بعودتنا لأرض الوطن محملين بهذا الإنجاز ورفع علم الدولة، وبالفعل فرسان الإمارات أوفوا بالوعد».

وأضاف أن «فضية محمد خميس وبرونزية هيفاء تحققتا بعد منافسة شديدة وحبس الأنفاس، وسط الصمت الرهيب الذي ساد الصالة، ليعلن أبطال الإمارات تفوقهم، مؤكداً أن فترة الإعداد قد أتت ثمارها بعد المعسكر الذي أقيم بماليزيا، في الفترة التي سبقت البطولة، حيث استطعنا تأهيل لاعبينا من خلال فترة الإعداد لأجواء البطولة».

بدوره، قال محمد خميس إن «هذا الإنجاز يأتي خلفه مجهود كبير من الجميع، خصوصاً أن المنافسة لم تكن سهلة، والمنافسة كانت قوية جداً، مؤكداً أن الدولة تمتلك نخبة من اللاعبين المتميزين في مختلف الرياضات، وأن كل هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، إذ يقف خلفها دعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة».