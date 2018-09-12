30 ألف درهم جائزة بطل «فانتاسي الدوري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين إطلاق موقع وتطبيق لعبة فانتاسي دوري الخليج العربي (Arabian Gulf League Fantasy)، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017-2020 التي حددت تفعيل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية كأحد أهدافها الاستراتيجية. وسيتيح التطبيق، الذي سيتوافر على أجهزة «أندرويد» و«أبل»، للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم، وإجراء التبديلات والانتقالات، والاشتراك في الدوريات، والاطلاع على الترتيب.

وكشفت اللجنة عن جوائز نقدية للفائزين، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول بنهاية الموسم على الجائزة الكبرى وقيمتها 30 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 7000 درهم. وخصصت اللجنة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بنهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي، حيث يحصل متصدرو الترتيب على جوائز بقيمة 4500 درهم، و3000 درهم، و1500 درهم على التوالي.

وسيفوز اللاعب الحاصل على أكبر عدد نقاط في كل جولة من الدوري على جائزة 1000 درهم.

ويستطيع اللاعبون متابعة آخر أخبار اللعبة عن طريق حساب «فانتاسي دورينا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» @FantasyAGL. وستكون اللعبة مفتوحة لجميع اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.