المنصوري يهدي الإمارات فضيتين أوروبيتين في الدرّاجات

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى درّاج المنتخب الوطني ونادي العين لأصحاب الهمم أحمد المنصوري، الإمارات، أول من أمس، فضيتي سباق هنغاريا ضمن جولات كأس أوروبا للدرّاجات الهوائية لأصحاب الهمم 2018 المانحة لنقاط تصنيفية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد أن حل المنصوري وصيفاً في سباقي الطريق وضد الساعة اللذين أقيما يومي 8 و9 الجاري. وأعرب المنصوري عن سعادته بمواصلة تحقيق الإنجازات على صعيد سباقات كأس أوروبا للموسم الجاري، وقال المنصوري في اتصالٍ مع «الإمارات اليوم»، إن: «إنجاز فضيتي جولة هنغاريا، جاء ليكلل موسماً استثنائياً استهل مايو الماضي في جولات كأس أوروبا، بطموح مواصلة حصد نقاط تصنيفية على المستوى العالمي نحو تحقيق حلم تمثيل الدولة في أولمبياد طوكيو 2020».

موضحاً: «رغم مشاركتي للموسم الثاني فقط في سباقات كأس أوروبا، إلا أن نتائج 2018 جاءت على قدر الطموحات في سبيل مواصلة حصد نقاط تصنيفية، خصوصاً أن فضيتي هنغاريا جاءتا بعد فضية سباق جولة سويسرا يونيو الماضي، بجانب خمس ميداليات برونزية حققتها في كل من طواف النمسا، وسباق جولة ألمانيا اللذين أقيما في شهر مايو».

وبفضيتي هنغاريا، عزز المنصوري رصيده إلى النقطة 133 مرتقياً من خلالها إلى التصنيف الـ11 على العالم لفئة «MC2»، خصوصاً أن المنصوري أمام فرصة إضافية لزيادة غلته من النقاط حين يشارك 29 و30 الجاري في جولة براغ التشيكية، التي تمثل المحطة الأخيرة للمنصوري في سباقات كأس أوروبا، قبيل التوجه الشهر المقبل برفقة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

يذكر أن المنصوري شارك في جولة هنغاريا بشعار نادي العين لأصحاب الهمم، برفقة زميليه عبدالله البلوشي وحسين مراد المازم اللذين حققا بدورهما نقاطاً تصنيفية ثمينة، وذلك بعد يوم أول انهاه المنصوري وصيفاً في سباق الساعة لفئة «MC2» الخاصة بقيادة الدراجة الهوائية بساق واحدة، قبل أن يحتل المركز الثالث في منافسات السباق القصير، الذي ترافق بحلول البلوشي والمازم في المركز الخامس لسباق ضد الساعة عن فئتيهما «MC5» و«MHC»، واكتفاء عبدالله البلوشي بالحلول عاشراً من أصل 20 دراجاً شاركوا في السباق الكبير، ليواصل دراجو الدولة مشوارهم في منافسات اليوم الثاني الذي عرف من خلالها المنصوري كيفية الحلول وصيفاً في سباق الطريق، وتكرار البلوشي والمازم لنتيجة اليوم الأول بحلولهما في المركز الخامس في فئتيهما.