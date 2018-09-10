عجمان يستغل أخطاء حارس كلباء.. ويكسب برباعية

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

فاز عجمان على مضيفه اتحاد كلباء 4-1، مستفيداً من أخطاء حارس مرمى «النمور» جمال إسماعيل، وتواضع أداء كل لاعبيه، باستثناء قائده منصور عباس، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، ليرتفع رصيد «البرتقالي» إلى أربع نقاط، مقابل نقطة لكلباء.

وأظهر اتحاد كلباء تفوقاً طفيفاً حتى الدقيقة 31 التي شهدت تقدم عجمان عن طريق اللاعب الموهوب محمد هلال، بعد خطأ لحارس مرمى اتحاد كلباء جمال الحوسني، عندما سدد كرة باتجاه لاعبي وسط عجمان، ليقود لاعب البرتقالي محمد الخديم هجمة معاكسة، انتهت عند محمد هلال الذي سددها داخل المرمى.

ولم يمضِ وقت كثير حتى أدرك اتحاد كلباء التعادل عن طريق البرازيلي راموس بضربة رأسية في الدقيقة 38، سددها بشكل فني رائع.

وكاد قائد النمور منصور عباس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد كرة رأسية لامست العارضة وذهبت إلى الخارج، وفي الشوط الثاني تراجع اتحاد كلباء، وسلم السيطرة إلى عجمان بشكل كامل، خصوصاً بعد اتباع البرتقالي أسلوب الضغط.

سجل عجمان هدف التقدم الثاني في الدقيقة 53، عن طريق حسين عبدالرحمن، من ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء، بعد تسديدة صاروخية مرت إلى جانب حائط الصد البشري إلى الشباك، وفي الدقيقة 58 سجل عجمان الهدف الثالث عن طريق حسن زهران، الذي وضع قدمه أمام الكرة التي أرسلها المغربي عادل هرماش، لتغير اتجاهها إلى داخل المرمى، وسجل عجمان الهدف الرابع عن طريق محمد هلال في الدقيقة 61، بعد أن سدد كرة مرتدة من حارس مرمى اتحاد كلباء، جمال الحوسني، أكملها داخل المرمى بشكل جميل، وفي الدقيقة 84 خلص حسن زهران مرمى فريقه من فرصة هدف محقق، مبعداً الكرة من على خط المرمى.