سحب قرعة «أغلى الكؤوس» ودوري الأولى اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

تشهد جامعة الإمارات في العين، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، حفل قرعة كأس رئيس الدولة والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2018- 2019، وجوائز الاتحاد للموسم 2017- 2018، وذلك برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم.

وذكر اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة اطمئن خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أول من أمس في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، على كل تفاصيل الحفل، وتم اعتماد البرنامج الذي سيشمل تكريم الرعاة وشركاء الاتحاد، إضافة إلى تقديم جوائز الموسم للمتميزين في دوري الدرجة الأولى عن الموسم الماضي، وتقديم درع التفوق العام.

وتُسحب خلال الحفل قرعة الأدوار الأولى لمسابقة كأس رئيس الدولة، على أن تقام قرعة جديدة عقب نهاية كل دور لزيادة الإثارة والمنافسة، بعد أن شهد الموسم الماضي مباريات من العيار الثقيل وصولاً إلى النهائي، بدلاً من الاعتماد على قرعة موجهة حتى المباراة النهائية.

وكان فريق العين توج بلقب النسخة الماضية لأغلى الكؤوس بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الوصل، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ليضيف كأس رئيس الدولة للقب دوري الخليج العربي للمرة الأولى منذ تأسيسه.

كما تُسحب أيضاً قرعة دوري الدرجة الأولى في حضور مندوبي الأندية المشاركة في النسخة الجديد، وكان فريق بني ياس حصل على لقب النسخة الماضية بعد منافسة شرسة مع اتحاد كلباء والفجيرة.