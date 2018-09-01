الظفرة يواجه النصر في «سوبر الصالات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف صالة نادي اتحاد كلباء، كأس سوبر كرة قدم الصالات، الساعة الخامسة مساء اليوم، حيث يواجه الظفرة بطل الدوري، النصر بطل الكأس، في مباراة تعتبر افتتاحية للموسم الجديد لكرة الصالات.

ويدخل الظفرة مباراة اليوم بعد العودة من البطولة الآسيوية، ويعتبر أكثر فرق الدولة استعداداً للموسم الجديد، من واقع انتظام الفريق في التدريبات خلال فترة التوقف، وانتظم فريق الظفرة في معسكر مغلق بفندق كونكورد بالفجيرة، اعتباراً من أمس، ضمن آخر تحضيراته للمباراة، ويقود الفريق المدرب الوطني، منصور جميل.

ويلعب اليوم بصفوف مكتملة، باستثناء غياب يونس الحمادي بداعي الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في نهائي الكأس، وتضم تشكيلة الظفرة الأسماء المعروفة في الفريق بقيادة عبدالكريم جميل وصبري جميل وهلال الجابري، ومحمد عبدالله وحمدان الكثيري وحمد الشامسي، وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي وعبدالله طيب، وعسكر عمر عسكر وطالب الفزاري.

أما فريق النصر فاستعد أيضاً للموسم بصورة جيدة، وظل في حالة إعداد متواصل طيلة الفترة الماضية، ويلعب بحلته الجديدة بعد أن دعم صفوفه بثنائي شباب الأهلي طاهر حسن وخالد حارب، ويقود الفريق بدر إبراهيم ومعه إبراهيم سعيد وأحمد خليل، وجابر محمد يوسف ومحمد عبيد ومحمد سالم، إلى جانب بقية نجوم الفريق.