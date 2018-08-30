«الفارس» يتحدى «الملك» بالصفقات الجديدة

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

يستهل فريق الظفرة مشواره في دوري الخليج العربي لكرة القدم بمواجهة صعبة، عندما يستقبل فريق الشارقة، في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في لقاء يأمل من خلاله صاحب الأرض والجمهور الظهور بصورة مختلفة عن الموسم الماضي، خصوصاً بعد أن عزز صفوفه بسبع صفقات من العيار الثقيل، بينما يتطلع الضيوف أيضاً لتحقيق بداية نموذجية.

ولا بديل أمام فريق المدرب الصربي، فواك رازوفيتش، سوى تحقيق الفوز ووضع أول ثلاث نقاط لتأكيد قدرات الفريق على المنافسة على مراكز متقدمة في الموسم الجديد، بعد أن حصل المدرب الجديد على كل الصلاحيات، وتلقى دعماً كبيراً من قبل مجلس إدارة شركة الكرة، بالتعاقدات التي أبرمها حتى الآن، بجانب توفير كل الاحتياجات التي طلبها خلال فترة المفاوضات. وعزز «فارس الظفرة» صفوفه بأربعة لاعبين أجانب في صفقات انتقال حر، وكانت البداية بالتعاقد مع لاعب الهلال السعودي، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والبرتغالي هيلدر جويديز قادماً من فريق ريو هافي البرتغالي، بعقد يمتد لمدة موسمين، والمغربي أمين العطوشي، من الوداد المغربي لثلاثة مواسم، والبرازيلي دييغو رودريغيز، من فريق استاد ريميس الفرنسي لموسمين.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، استطاع النادي التعاقد مع الجناح، سهيل المنصوري، قادماً من الوحدة بعقد لمدة موسمين، كما عزز قدراته الهجومية بالتعاقد مع المهاجم، خالد باوزير، قادماً من الوحدة بعقد يمتد ثلاثة مواسم، فيما أمّن خانة حراسة المرمى بالتعاقد مع الحارس صاحب الخبرة، خالد السناني، قادماً من صفوف الجزيرة بعقد لثلاثة مواسم.

وفي المقابل، يدخل فريق الشارقة اللقاء وهو مدجج بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها لاعب فريق باليرمو الإيطالي، البرازيلي ايغور كورونادو، ولاعب قيصري سبور التركي، ريان مينديز، بجانب ثنائي الوحدة محمد الشحي ومحمد سالم الظاهري، ولاعب العين فوزي فايز، لكن حظوظ مشاركة الثلاثي الأخير قد تكون ضعيفة في مباراة اليوم.

ويفقد «الملك» في مباراة اليوم جهود ثلاثة من لاعبيه، وهم حمد جاسم وعبدالله غانم وماجد سرور، وذلك بسبب وجودهم في قائمة المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد» المقامة في إندونيسيا، وهو ما سيلقي على عاتق مدرب الفريق، عبدالعزيز العنبري، أهمية الدفع بعناصر بجودة الثلاثي نفسها، حتى لا تتأثر منظومة الفريق في لقاء اليوم.

الغيابات

الظفرة: لا يوجد.

الشارقة: حمد جاسم وعبدالله غانم وماجد سرور.

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