البحرين تقسو على عمان في «سلة الناشئين الخليجية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّق منتخب البحرين للناشئين في كرة السلة فوزاً كبيراً على نظيره العماني، بفارق 36 نقطة وبنتيجة «85-49»، وذلك ضمن المباراة التي جمعتهما أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي، في الجولة الثانية من بطولة الخليج السادسة.

وأكد المنتخب البحريني في لقاء عمان حظوظه كأقوى المرشحين للقب بجانب الأخضر السعودي الذي فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب الإمارات «61-41»، خصوصاً أن البحرينيين كانوا الأفضل في مباراتهم أمام عمان، بعد أن أحكم لاعبو البحرين في مباراتهم الأولى بالبطولة قبضتهم على نتائج المراحل الثلاث الأولى للمباراة بواقع «23-14 و27-14 و23-6»، عبر تألق كل من عمار يوسف 22 نقطة، وعمران عبدالله 14 نقطة، وعلي زينل 13 نقطة، فيما ذهبت نتيجة الفترة الرابعة لمصلحة المنتخب العماني بواقع «15-12».

وتدخل فرق البطولة اليوم مرحلة الراحة، على أن تعاود اللعب مساء غدٍ، بلقائي المنتخبين العماني والسعودي، ثم مواجهة الإمارات والبحرين.