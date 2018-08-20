أبيض يد الناشئين يختتم معسكره العماني استعداداً للآسيوية

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، أول من أمس، معسكره الخارجي الأول الذي أقامه في مدينة صحار في سلطنة عمان منذ 15 الشهر الجاري، وذلك استكمالاً لمراحل إعداد الأبيض في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 وحتى 24 سبتمبر والمؤهلة إلى كأس العالم في مقدونيا 2019. وتضمن معسكر صحار خوض المنتخب لتجربتين وديتين مع نظيره المنتخب العماني، نجح خلالهما الأبيض في الفوز بالمباراة الأولى «25-22»، قبل أن يخسر تجربته الثانية بواقع «22-26». من جهته، أعرب مدرب منتخب الناشئين، قاسم عاشور، عن رضاه بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأبيض خلال التجربتين الوديتين مع منتخب السلطنة، وقال في تصريحات صحافية، إن: «تجربتي صحار هما من التجارب الأولى خارجياً لهذه المجموعة من اللاعبين، خصوصاً أن المباراة الأولى تم التركيز خلالها على أسلوب الدفاع الضاغط، فضلاً عن تطبيق بعض الجمل التكتيكية على المستوى الهجومي، قبل أن نعمد في المباراة الثانية إلى اتاحة الفرصة لمشاركة جميع لاعبي المنتخب، في ظل الحرص على تأقلم اللاعبين على أسلوب المباريات المتتالية بالصورة ذاتها التي سنخوض خلالها مباريات البطولة الآسيوية في الأردن».

وأضاف: «لم تخلُ المباراتان من الأخطاء التي وقع فيها لاعبونا، إلا أنني راضٍ بصورة عامة عن الظهور الخارجي الأول لهذه المجموعة من اللاعبين الذين كانوا على مستوى الطموحات، من حيث تنفيذ الجمل التكتيكية التي تدربوا عليها على مدار الأشهر الماضية». وأوضح: «أكدت تجربتي صحار مدى الاستفادة والتطور الذي طرأ على مستوى لاعبي المنتخب، خصوصاً أن معسكر عمان يمثل محطة الإعداد الخارجي الأولى وستتبع في 28 الشهر الجاري بثانية المحطات التي ستقام في مقدونيا».