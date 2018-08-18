عصام عبدالله: لا إصابات في فريق العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكّد إداري فريق العين لكرة القدم، عصام عبدالله أنه «لا إصابات في فريق العين بعد نهاية المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق على مدى أكثر من شهر في سلوفينيا، وأن العين ينتظر عودة الدوليين لاستكمال التحضيرات لكأس سوبر الخليج العربي».

وقال عصام عبدالله للموقع الرسمي لنادي العين: «لم تكن هناك أي إصابات كبيرة خلال هذه الفترة المهمة من التحضير للموسم، الأمر الذي يعد من أهم أهداف المدرب الكرواتي زوران، وبعودة (الدوليين) من المنتخب إلى صفوف الفريق في العين ستستمر التدريبات حتى المغادرة إلى القاهرة لمواجهة الوحدة في التحدي على كأس السوبر».

وكانت بعثة العين عادت إلى الدولة فجر أمس بطائرة خاصة قادمة من سلوفينيا، بعد أن أكمل «الزعيم» مرحلة الإعداد الخارجي للموسم الجديد، والتي استغرقت 35 يوماً.

وقال عصام عبدالله: «وقف مدرب الفريق الكرواتي زوران خلال المعسكر على الإمكانات الحقيقية لكل اللاعبين الذين استدعاهم إلى المعسكر من المواليد والمقيمين بالدولة، وبدا على المدرب الارتياح الكبير لجدية والتزام الجميع».

وتابع: «اختتم الفريق المعسكر بمواجهة جوريكا المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز، وحرص المدرب خلال التجربة على منح الفرصة لجميع عناصر الفريق، بمن فيهم سعد خميس وجمال معروف، اللذان انضما أخيراً لقائمة الفريق، بينما دفع زوران ماميتش، اللاعب محمد عبدالرحمن في المباراتين الأخيرتين منذ البداية وحتى صافرة النهاية، وفي اعتقادي أن الجهاز الفني حقق أهدافه المرجوة من المعسكر».

ومن المقرر أن تغادر بعثة العين الخميس المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر مطار أبوظبي الدولي، استعداداً للقاء الوحدة في السوبر، 25 الجاري.