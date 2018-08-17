العين يختتم معسكر سلوفينيا بـ 7 أهداف.. ودياكي يخطف النجومية

المصدر: معاذ كمبال - العين

تعود بعثة فريق العين فجر اليوم إلى الدولة بعد ختام المعسكر التحضيري الذي أقامه الفريق في سلوفينيا استعداداً للموسم الكروي الجديد بداية من 13 يوليو الماضي، وخاض الفريق خلاله أربع مباريات ودية، بينما تخلله أداء مباراتي الذهاب والإياب في الدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، في وقت استعاد لاعب الوسط إبراهيما دياكي شبابه وسجل أربعة أهداف في أربع مباريات من أصل سبعة أهداف للعين.

وسيحصل لاعبو العين على راحة لـ 48 ساعة على أن يستأنف الفريق التدريبات اليومية بداية من الأحد المقبل على استاد خليفة بن زايد تحت إشراف المدرب الكرواتي زوران، استعداداً لخوض المواجهة القوية التي تنتظر الفريق يوم الـ25 من الشهر الجاري أمام فريق الوحدة في كأس سوبر دوري الخليج العربي على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة. وكان فريق العين بدأ معسكره الخارجي في سلوفينيا يوم الـ13 من شهر يوليو الماضي بمشاركة جميع لاعبيه، وخاض أولى مبارياته أمام فريق انتر زابريتش الكرواتي وخسرها بثلاثة أهداف نظيفة في تجربة منح خلالها الجهاز الفني الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في التشكيلة للوقوف على مستوياتهم.

وتحسن أداء «الزعيم» في التجربة الودية الثانية التي جمعته بفريق فارازاين الكرواتي، لكنه خسر النتيجة النهائية بهدف لهدفين، وكان المدرب زوران استفاد من هذه المباراة في تجهيز تشكيلته الأساسية التي سيدفع بها في لقاء وفاق سطيف الجزائري في كأس العرب للأندية الأبطال.

وعقب أداء المباراة الودية الثانية نقل الفريق معسكره إلى العاصمة الكرواتية زغرب من أجل ملاقاة فريق وفاق سطيف الجزائري، وخسر العين مباراة الذهاب بهدفين لهدف، بينما فاز في لقاء الإياب بهدف نظيف لكنه لم ينجح في التأهل لدور الـ16 من البطولة بسبب تفوق الفريق الجزائري بأفضلية الأهداف خارج ملعبه.

وعاد «الزعيم» لاستكمال معسكره التحضيري في سلوفينيا لكن من دون لاعبيه الدوليين الذين انضموا لمعسكر المنتخب الوطني الذي يقيمه في مدينة سالزبورغ النمساوية، وخاض فريق العين المباراة الودية الثالثة له أمام فريق كوبر السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، فيما اختتم المعسكر بالمباراة الودية الرابعة أمام فريق جوريكا الكرواتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي أيضاً وبالنتيجة نفسها.يذكر أن فريق العين سيستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي بمواجهة فريق الإمارات في رأس الخيمة يوم الـ31 من الشهر الجاري، فيما يستهل مبارياته في كأس الخليج العربي بلقاء الشارقة يوم الخامس من سبتمبر المقبل في الإمارة الباسمة.

وخطف لاعب العين المخضرم إبراهيما دياكي نجومية الفترة التحضيرية للموسم الجديد، إذ استطاع أن يسجل أربعة أهداف في المباريات الرسمية والودية التي خاضها من أصل سبعة أهداف سجلها العين.

مباريات العين في معسكر سلوفينيا

العين صفر – 3 زابريتش

الكرواتي

العين 1- 2 فارازاين الكرواتي

العين 2-2 كوبر السلوفيني

العين 2-2 جوريكا الكرواتي

العين 1-2 وفاق سطيف

وفاق سطيف صفر – 1 العين