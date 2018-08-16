الرزوقي يتقدم قائمة مرشحي آسيا لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الاتحاد الدولي للكاراتيه النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخاباته، المقررة إقامتها 5 نوفمبر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على هامش بطولة العالم، في مقدمتهم مرشح الدولة ونائب رئيس الاتحاد الدولي الحالي ورئيس اتحاد الكاراتيه المحلي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

وتقدم الرزوقي قائمة أربعة مرشحين عن القارة الآسيوية لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي للعبة، وجاء ذلك بالتوازي مع انعقاد اجتماع في دبي أول من أمس، جمع 19 رئيس اتحاد آسيوي، ترأسهم الرزوقي، وذلك بهدف التنسيق والتشاور والاتفاق حول العديد من القضايا التي تهم اللعبة على الصعيدين القاري والدولي، فضلاً عن الاتفاق على القائمة النهائية المرشحة لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية.

وضمت قائمة مرشحي القارة الآسيوية، إلى جانب الرزوقي، كلاً من رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا الدكتور إبراهيم القناص، ومرشح كازاخستان جاستين لوب، ومرشح اليابان ناغورا.

حضر اجتماع دبي، بجانب رؤساء 19 اتحاداً آسيوياً، كل من الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للكاراتيه الإسباني أنطونيو سبينوس، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب.

وشدد اللواء الرزوقي على أن الإمارات تقود أسرة «كاراتيه آسيا» بقوة نحو إجراء تغييرات جوهرية في منظومة عمل الاتحاد القاري، خلال الدورة الجديدة، مشيراً إلى أن أبناء الأسرة الآسيوية عازمون تماماً على إجراء تلك التغييرات، اعتباراً من انتخابات الاتحاد الآسيوي يوليو 2019، في فيتنام.

وقال الرزوقي، في تصريحات صحافية، إن: «إجراء ترتيبات مسبقة ومساعٍ مبكرة في اجتماع دبي، يهدف إلى الخروج بقائمة ثابتة على صعيد مرشحي القارة لرئاسة الاتحاد الدولي، فضلاً عن ترتيبات تضع النقاط على الحروف وتحديد مسار واتجاه بوصلة المعطيات نحو الوجهة المطلوبة من قبل جميع أبناء أسرة (كاراتيه آسيا)، قبل انتخابات الاتحاد القاري صيف العام المقبل».

وكشف الرزوقي النقاب عن أنه يحظى بتأييد تام لتولي منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للدورة القادمة، باعتباره مرشح الإمارات التي تحظى بسمعة دولية على كل الصعد، فضلاً عن اتساع وفاعلية العلاقات التي بناها أبناء الإمارات على الصعيدين القاري والدولي، في مجال لعبة الكاراتيه.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإسباني أنطونيو سبينوس، عن ارتياحه لجهود اتحاد الإمارات للكاراتيه، بقيادة اللواء الرزوقي، مشدداً على أن معظم الأحلام الكبرى والخطوات العالمية لأسرة «كاراتيه العالم»، انطلقت من دبي، مبيناً أنه من الصعب جداً تغافل عدم رؤية البصمات الواضحة للواء الرزوقي، على مختلف جوانب العمل الآسيوي والدولي للعبة الكاراتيه طوال سنوات عدة، ما أثمر تحقيق أبرز أحلام الكاراتيه، لاسيما ما يتعلق بإدخال اللعبة ضمن الأولمبياد، اعتباراً من دورة طوكيو 2020.

وتوقع سبينوس أن تنجح الإمارات في تنظيم نسخة غير مسبوقة لبطولة العالم 2020، مشيداً بتوقيع اتفاقية تنظيم البطولة مع مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن دور الإمارات بات قيادياً على الصعيدين القاري والدولي. وتوقع مستقبلاً رائعاً للكاراتيه في السنوات القليلة المقبلة، داعياً إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد، لتحقيق المزيد من الأحلام والطموحات المنشودة.

• الرزوقي يحظى أيضاً بتأييد تام لتولي منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للدورة القادمة.