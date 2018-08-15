منتخب اليد للناشئين يهزم شباب الأهلي في ختام تجاربه الودية

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

اختتم منتخب ناشئي كرة اليد تجاربه الودية المحلية، بتحقيقه، أول من أمس، الفوز على مضيفه فريق الشباب في نادي شباب الأهلي بفارق خمسة أهداف وبنتيجة 25-20.

وقدم المنتخب مستوى لافتاً، بعد أن أحكم لاعبو الأبيض قبضتهم على مجريات الشوط الأول، وإنهائه متقدمين بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة 12-8، قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني، وينهوا المباراة متفوقين بنتيجة 25-20.

وتعد هذه الودية الثالثة للمنتخب في معسكره الداخلي، قبيل توجهه أمس إلى سلطنة عمان في معسكر خارجي قصير لثلاثة أيام.

وقال نائب رئيس الاتحاد محمد شريف، في تصريحات صحافية: نجح لاعبو المنتخب في تنفيذ العديد من الجمل الجماعية والمهارات الفردية، ما يؤكد التطور الذي شهده منذ استهلاله مايو الماضي محطات إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وأضاف: يحرص اتحاد اللعبة على توفير كل متطلبات النجاح لهذه الكوكبة من اللاعبين، بهدف توفير كل متطلبات إعداد الجيل، كون هذا المنتخب يحمل راية اللعبة في المستقبل. مشيراً إلا أن اتحاد اللعبة والجهاز الفني للمنتخب حرصا على توفير تجارب احتكاك ودية تجمعه بلاعبين أكبر سناً، كما كان الأمر في لقاء شباب الشارقة التي فاز فيها المنتخب 18-17، قبل أن يخسر من الفريق الأول للظفرة 18-25.

وأوضح: ينافس المنتخب في آسيا ضمن مجموعة تضم ثلاثة منتخبات، تصنف ضمن المراكز الأربعة الأولى على صعيد قارة آسيا، ومن هنا جاء حرص الاتحاد على توفير محطات إعداد طويلة، استهلت مايو الماضي وتضمنت خمسة تجمعات، قبل الدخول في معسكر داخلي مغلق، فضلاً عن توفير معسكرين خارجيين، الأول قصير في سلطنة عمان، يتضمن لقاءين وديين مع منتخب ناشئي السلطنة، والثاني في مقدونيا فور الانتهاء من إجازة العيد سيمتد حتى 10 سبتمبر المقبل.