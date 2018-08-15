نادي الوصل يشهد إقامة «خماسيات لكرة قدم السيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، بعد غد، بطولة خماسيات كرة قدم للسيدات، في ملعب «كورة دوم» بنادي الوصل الرياضي، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظم على مستوى الإمارات احتفالاً بـ«يوم المرأة الإماراتية».

وأعلنت اللجنة عن فتح باب التسجيل لجميع النساء من 16 عاماً فأكثر، للمشاركة في البطولة التي ستقام على العشب الطبيعي، وسيتم قبول تسجيل ثمانية فرق فقط.

وتقام المباريات بعد إجراء القرعة بنظام المجموعات، حيث تتنافس كل فرق المجموعات في ما بينها على مرحلتين، في الأدوار التمهيدية التي توزع فيها الفرق على مجموعتين من أربعة فرق، والأدوار النهائية التي تقام فيها المباريات بنظام خروج المغلوب، وسيدير مباريات البطولة حكمات إماراتيات، معتمدات من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

وستكون البطولة مفتوحة لمشاركة كل فرق كرة القدم، على أن يضم الفريق ثلاث مواطنات، بما في ذلك حارسة المرمى، حيث يسمح للفرق بتسجيل اللاعبات المواطنات، المسجلات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما يمكن أن يسجل كل فريق 12 لاعبة حداً أقصى، خمس لاعبات أساسيات وسبع على دكة الاحتياط.