«مجلس دبي» واتحاد الكاراتيه يوقعان اتفاقية استضافة «مونديال 2020»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

وقّع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه، اتفاقية تعاون لاستضافة النسخة الـ25 من بطولة العالم للكاراتيه 2020، في «مجمع حمدان الرياضي» بدبي، وذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي.

وحضر المؤتمر أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، ورئيس اتحاد الكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي للكاراتيه د.إبراهيم القناص، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعدد من المسؤولين في مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه والاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأكد سعيد حارب أن استضافة بطولة العالم حدث مهم، وقال: «نفخر بأن نتعاون مع اتحاد الكاراتيه لتكون الإمارات أول دولة تستضيف هذا الحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي، وثاني دولة عربية بعد أن استضافته مصر في عام 1988، وهذا ليس غريباً على الإمارات أن تكون الأولى في كل شيء، كما أن رياضات الفنون القتالية تحظى باهتمام كبير في الدولة، وتشارك فيها أعداد كبيرة من مختلف الأعمار، تمثل رياضة الكاراتيه أهمية كبيرة، كونها رياضة أولمبية، ونأمل أن تلهم عدداً من شباب وشابات الوطن لممارستها والتطور فيها، وصولاً إلى التمثيل المشرّف للدولة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية».

وأضاف: «ستكون النسخة الـ25 من بطولة العالم إضافة مميزة إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تستضيفها دبي، والتي تزيد على 400 فعالية في العام، تتنوع ما بين البر والبحر والجو، كما أن البطولة تتميز بأنها تأتي في وقت تنظيم (إكسبو 2020)، وهو أمر رائع أن يجتمع حدثان عالميان في الوقت ذاته بدبي، وأتوقع أن تحظى البطولة بمتابعة الآلاف من الجمهور من الزوار والعارضين من أنحاء العالم كافة، الذين سيكونون في دبي لحضور معرض إكسبو». وواصل حديثه بالقول: «ندعم كل الجهود لنشر هذه الرياضة وتوفير سبل النجاح لبطولاتها، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، لأنها ستسهم في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

وختم بقوله: «تنظيم البطولة في مجمع حمدان الرياضي سيزيد من روعة المنافسات، وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، كون المجمع يعدّ من بين أجمل المنشآت الرياضية في العالم، وهو يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بمتابعة المنافسات، من خلال التصميم المميز للقاعة، وأيضاً من خلال الشاشات الحديثة فائقة الجودة، كما يزيد من استمتاع الرياضيين المشاركين أنفسهم، وهم يتنافسون في صالة رياضية جميلة التصميم، وتعد أيقونة المنشآت الرياضية في دبي، وهو شعور سبق للعديد من الرياضيين أن عاشوه، في بطولات عالمية: السباحة والتنس والمبارزة والكرة الطائرة والريشة الطائرة، والعديد من البطولات التي تم تنظيمها في هذا المجمع».

سبينوس: ستكون للبطولة بصمة تاريخية

قال رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، إنه «سعيد بأن يتزامن وجوده بالدولة لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي مع توقيع الاتفاقية بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه لاستضافة بطولة العالم، مؤكداً أن «هذه البطولة مهمة جداً، وستكون لها بصمتها الخاصة في تاريخ رياضة الكاراتيه، إذ تعد هذه فرصة لتقديم أفضل وجه لرياضة الكاراتيه، لكي تكون داعماً لتثبيت اللعبة في برنامج المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس 2024».

وتابع: «البطولة سيشارك فيها أكثر من 1200 لاعب ممثلين لـ120 دولة من مختلف قارات العالم، إلى جانب المئات من الإداريين والحكام، والآلاف من المشجعين، ونحن واثقون بأن التعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه، سيثمر تنظيم بطولة عالمية رائعة، ستترك أثراً كبيراً، خصوصاً أن المنافسات ستقام في مجمع حمدان الرياضي، الذي سبق أن استضاف منافسات سابقة، وقد حضرتها وشاهدت الإمكانات عالية المستوى، وروعة التصميم التي ستضفي جمالاً على البطولة».

الرزوقي: بطولة العالم ستستفيد من «إكسبو 2020»

أكد رئيس اتحاد الكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن استضافة دبي لبطولة العالم في 2020، حدث تاريخي لرياضة الكاراتيه في الإمارات، لافتاً إلى أنها ستتزامن مع الحدث الأكبر في العالم، وهو معرض إكسبو 2020، وقال: إن البطولة ستستفيد من معرض إكسبو. وتابع: نتوقع النجاح الكامل للبطولة، ولا نرضى إلا أن نكون الأوائل.

وقال: يعدّ مجلس دبي الرياضي مؤسسة عالمية بأنشطته الدولية التي تشارك فيها العديد من الشخصيات والفرق العالمية، وبتنظيمه الاحترافي في الفعاليات كافة، وجاءت هذه البطولة كمبادرة بتوجيهات من «مجلس دبي»، الذي قدم الدعم المعنوي والمادي لإقامتها.

وأضاف: كان للمجلس رؤية بعيدة المدى، بأن يتزامن توقيع الاتفاقية مع وجود هذا الكمّ الكبير من الحضور والشخصيات الرياضية العالمية بالدولة، من رؤساء الاتحادات الآسيوية والعالمية، لوضع خطة بعيدة المدى، إذ إن اتحاد الإمارات للكاراتيه يعد أكثر الاتحادات وجوداً على الساحة الرياضية الدولية والآسيوية والعربية.

• يتوقع أن يشارك في بطولة العالم للكاراتيه 2020 بالإمارات، أكثر من 1200 لاعب ممثلين لـ120 دولة.