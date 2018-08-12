منتخب ناشئي اليد يخسر من الظفرة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

خسر، أول من أمس، منتخب كرة اليد للناشئين، أمام الفريق الأول للظفرة بفارق سبعة أهداف، وبنتيجة 25-18 في المباراة التي أقيمت بصالة الاتحاد في منطقة الممزر بدبي.

وتعد هذه أول مباراة رسمية لفريق الظفرة الأول، حيث لم يتعدّ عمره أسبوعين عقب تشكيله أخيراً. في المقابل هذه ثاني مباراة ودية لمنتخب الناشئين الذي يستعد لآسيوية الأردن المؤهلة لبطولة العالم 2019. وقد فاز قبل يومين على فريق شباب الشارقة 17-16.

وقال مدرب المنتخب، قاسم عاشور، في تصريحات صحافية: «الجهاز الفني للمنتخب حرص على خوض اللاعبين الذين يقل معدل أعمارهم عن 16 سنة، سعياً للاحتكاك واكتساب التجربة، خصوصاً أن المنتخب سيواجه في بطولة الأردن منتخبات مصنفة ضمن المراكز الأربعة الأولى على صعيد آسيا».

وأضاف: «بغض النظر عن النتيجة، إلا أن المباراة مثلت فرصة إضافية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات في أسلوب عمل لاعبي المنتخب، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، فضلاً عن كونها تجربة احتكاك بلاعبين يمتلكون قوى جسمانية أكبر».