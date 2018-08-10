هبيطة: الجهاز الفني اختار وديات الأبيض بمستوى متدرّج

المصدر: فيينا - الإمارات اليوم

قال مدير المنتخب الوطني، عبيد هبيطة، إن هناك ارتياحاً عاماً من الجهازين الإداري والفني للمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال المعسكر الحالي للمنتخب بالنمسا، تحضيراً للحدث الأهم بداية العام المقبل، كأس آسيا 2019 التي تقام في ضيافة الإمارات.

وخاض المنتخب، أول من أمس، تجربة ودية أمام أحد فرق الدرجة الرابعة في النمسا «إس سي ليوغانغ»، استفاد منها الجهاز الفني بقيادة، المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، في التعرف على إمكانات اللاعبين، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين. وقال هبيطة في تصريحات صحافية: «الجهاز الفني حين وضع برنامج الإعداد، حرص على اختيار مواعيد ومستوى متدرج للفرق بالتجارب الودية، بحيث تكون البداية مع فرق متوسطة المستوى وأخرى عالية المستوى، قبل المواجهات الدولية الودية مع المنتخبات، سواء بالمعسكر الحالي أو المعسكرات المقبلة»، وأشار مدير المنتخب إلى أن التجربة، بغض النظر عن النتيجة، جاءت مفيدة للجهاز الفني الذي منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، والتعرف على إمكاناتهم أكثر، ومدى استيعابهم لطرق اللعب وتطبيقهم للجوانب التكتيكية التي تم التدرب عليها خلال الأيام الماضية، إلى جانب تجربة أكثر من عنصر في مراكز مختلفة.

وأشاد هبيطة بالجدية التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة، والتزامهم بتعليمات المدرب، واستغلال الفرص التي سنحت لهم وترجمتها إلى أهداف، مشيراً إلى أن الوجوه الشابة المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب، مثل المهاجم سعيد جاسم، والظهير الأيمن بندر الأحبابي، ولاعب الوسط سيف راشد، والحسن صالح، ظهروا بشكل مميز ومتجانس مع بقية زملائهم. وأبدى هبيطة ارتياحه التام لأجواء المعسكر.

في جانب آخر، وافق الجهاز الإداري والفني للمنتخب على طلب نادي الجزيرة مشاركة اللاعب علي مبخوت في مباراة الفريق الأول مع نادي النصر السعودي، يوم الاثنين المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، حيث غادر اللاعب مقر معسكر الأبيض في سالزبورغ، أول من أمس، في طريقه إلى البلاد، بعد أن قضى تسعة أيام شارك خلالها في كل التدريبات الصباحية والمسائية.

وسيخوض الأبيض مباراتين وديتين أمام فريقين متوسطي المستوى، قبل المواجهة الدولية الودية أمام منتخب أندورا في ختام المعسكر. وخاض الأبيض شوط المباراة الأول، الذي انتهى بخماسية نظيفة لمصلحته بتشكيلة مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، ومهند سالم ومحمد أحمد ووليد عباس وبندر الأحبابي، ومحمود خميس وعلي سالمين وخميس إسماعيل، وسيف راشد وسعيد جاسم وعلي مبخوت.

وجاءت الأهداف الخمسة عن طريق علي مبخوت (هاتريك) وبندر الأحبابي وسعيد جاسم.

فيما ضمت تشكيلة الشوط الثاني، الذي انتهى بثلاثية نظيفة للأبيض، فهد الظنحاني في حراسة المرمى، ووليد عباس وخليفة مبارك غانم ومحمد مرزوق، ومحمد برغش والحسن صالح وعامر عبدالرحمن، وأحمد برمان وماجد حسن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل. كما شارك الحارس خالد السناني الذي حل بدلا عن المصاب علي خصيف، بدلاً من فهد الظنحاني في آخر 20 دقيقة.

علي سالمين: المنتخب سيكون جاهزاً لـ «الآسيوية»

قال نجم المنتخب ولاعب وسط نادي الوصل، علي سالمين، إنه سعيد بالثقة التي أولاها له الجهاز الفني، ومشاركته في معسكر المنتخب حالياً بالنمسا، مشيراً إلى أن «وجوده مع الأبيض دافع لمزيد من التألق»، وقال في تصريحات صحافية إن «المنتخب سيكون جاهزاً بقوة للمنافسة في كأس آسيا المقبلة».

ويعتبر سالمين من أهم العناصر التي أثبتت وجودها في قائمة الأبيض في عهد المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، الذي اعتمد عليه كثيراً في دورة كأس الخليج العربي الأخيرة التي أقيمت في الكويت، حيث شارك بشكل أساسي في كل المباريات. وأضاف سالمين أنه كان يحلم باللعب ضمن صفوف المنتخب الأول منذ صغره، خصوصاً بعد أن لعب وتدرج في منتخبات المراحل العمرية الناشئين والشباب والأولمبي.

وأضاف: «بدايتي الحقيقية مع المنتخب الأول كانت في (خليجي 23) بالكويت، وأسعى دائماً أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني وزملائي اللاعبين، الذين دائماً ما يقدمون لي النصائح ويشجعونني على تقديم الأفضل».

وقال سالمين إن بطولة آسيا تُمثل تحدياً كبيراً لكل زملائه لإظهار قدراتهم بالمنافسة على اللقب القاري، مؤكداً أن الأبيض يضم كوكبة من اللاعبين المميزين الذين لهم بصماتهم في قارة آسيا.

ودعا نجم الوصل الجماهير الإماراتية إلى الوقوف خلف الأبيض ومساندته في كل مبارياته، سواء الودية أو الرسمية، وبث رسائل إيجابية للاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن الجماهير هي المحفز الرئيس للأبيض.

المنتخب سيخوض مباراتين وديتين مع فِرق متوسطة المستوى قبل ختام المعسكر بلقاء دولي ودي أمام منتخب أندورا.

سالمين اكتسب ثقة زاكيروني منذ المشاركة أساسياً في كأس الخليج 23.

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دقيقة قبل نهاية مباراة «إس سي ليوغانغ» الودية، شهدت مشاركة الحارس، خالد السناني، الذي حلّ بديلاً في معسكر الأبيض لعلي خصيف.