الأسترالي بيرني ثالث أجانب «الصقور»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الإمارات لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الأسترالي إبيني إيسي بيرني قادماً من نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، ليصبح بيرني ثالث اللاعبين الأجانب في صفوف «الصقور»، حسب ما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان الإمارات قد تعاقد مع الإيفواري بكاري كونيه، بعد رحيله من نادي عجمان الموسم الماضي، إلى جانب اللاعب الغيني أبوبكر سيلا قادماً من فريق شبيبة القيروان التونسي.

ويلعب الأسترالي بيرني (25 عاماً) في مركزي الجناح والمهاجم الصريح، إذ نشأ اللاعب ذو الأصول النيجيرية في نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، بينما خاض أكثر من تجربة احترافية، أبرزها في شانغهاي دونغيا الصيني، وكلوب بروغ البلجيكي، وأخيراً فانكوفر وايتكابس الكندي الذي شارك معه بيرني في 25 مباراة، وأحرز هدفاً واحداً.

وبات بيرني ثامنة صفقات نادي الإمارات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ سبق لـ«الصقور» التعاقد مع سبيل غازي من النصر، وجوهر أحمد من العروبة، ومروان الخديم من دبا الفجيرة، ومحمد علي المعيني من اتحاد كلباء، وعامر عمر من بني ياس، إضافة إلى الإيفواري بكاري كونيه من عجمان، والغيني أبوبكر سيلا من شبيبة القيروان.