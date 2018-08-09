مبخوت يغادر معسكر المنتخب الوطني في النمسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

غادر مهاجم فريق الجزيرة، الدولي علي مبخوت معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم المقام حالياً في مدينة سالزبورغ النمساوية بعد حصوله على إذن للانضمام لتحضيرات فريقه الذي يستعد لمواجهة فريق النصر السعودي يوم الاثنين المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب الوطني في تغريدة اليوم : "الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الوطني يسمح بمشاركة لاعب الجزيرة علي مبخوت في مباراة فريقه أمام النصر السعودي ضمن بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي تُقام يوم الاثنين المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي".

ويأتي تجمع "الأبيض" في التوقيت الحالي بغرض الاستعداد بصورة مبكرة لنهائيات كأس آسيا التي ستستضيفها الإمارات مطلع العام القادم.

ولم يذكر اتحاد الكرة ما إذا كان سيسمح للاعبي المنتخب الأولمبي محمد العطاس، أحمد ربيع، زايد العامري، خليفة الحمادي وعبدالرحمن العامري بمغادرة المعسكر الذي يستعد من خلاله المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي ستنطلق بعد أيام.

وكان نادي الجزيرة طلب في وقت سابق وعبر رسالة رسمية من اتحاد الكرة السماح للاعبيه الدوليين في المنتخبين الأول والأولمبي بالانضمام لتحضيرات الفريق لمواجهة "العالمي" في البطولة العربية التي يمثل فيها دولة الإمارات.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد سمح للاعبي فريق العين بالمشاركة مع "الزعيم" في البطولة العربية أمام فريق وفاق سيطيف الجزائري