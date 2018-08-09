فيديو من «دبي الرياضي» يتخطى المليون مشاهدة في «إنستغرام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تابع أكثر من مليون مشاهد من مختلف قارات العالم الفيديو الذي نشره مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي بتطبيق «انستغرام»، الذي تناول فعاليات المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل تنظيم بطولة «ألتيميت سترونغ مان»، التي تقام في محمية المرموم. وتخطى عدد المشاهدين للفيديو حاجز المليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط من نشر الفيديو على الحساب، وعبر المتابعون في تعليقاتهم على الفيديو بمختلف لغات العالم عن سعادتهم بتنظيم بطولة أقوى رجل في العالم في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتمكنون من مشاهدة النجوم من أبطال العالم عن قرب خلال وجودهم في دبي التي تجمع أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم وسلام.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن استضافة محمية المرموم بدبي للبطولة، حيث ستقام في الساحة الرياضية بفندق باب الشمس حيث تستمر المنافسات على مدار 12 ساعة، ويشارك فيها أقوى 15 رجلاً في العالم.

كما تم الإعلان عن مشاركة النجم العالمي العملاق الشهير هافثور بجورنسون، الذي يعد أقوى رجل شهده العالم على شاشات التلفاز. وستكون دبي هي أول مدينة تستضيف فعاليات بطولة «ألتيميت سترونغ مان» في منطقة الشرق الأوسط، ويعد الحدث الأكبر والأغلى من نوعه في العالم.