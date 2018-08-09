«مبادلة» ترعى منتخب أصحاب الهمم 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن توقيع اتفاق مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بشأن رعاية منتخب الإرادة الإماراتي ثلاث سنوات حتى عام 2021. وكان 18 فرداً من المنتخب في دورة الألعاب البارالمبية (ريو 2016) حازوا سبع ميداليات، محطمين رقمهم السابق الذي أحرزوه في أثينا وهو أربع ميداليات.

وتنص اتفاقية الرعاية على تضافر جهود «مبادلة» واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم من أجل دعم منتخب الإمارات في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك دورة الألعاب البارالمبية المقبلة التي تستضيفها طوكيو في 2020.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حميد الشمري، في تصريحات صحافية: تحرص مبادلة على دعم مختلف المبادرات التي تستهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع الإماراتي على المشاركة الإيجابية في تحقيق الإنجازات الوطنية. نحن نستمد قوتنا من هذه الفئة من الرياضيين الذين تحدوا الإعاقة وحققوا إنجازات باهرة في مختلف المنافسات العالمية. ولا شك أن اتحاد الإمارات لرياضة اصحاب الهمم قد لعب دوراً محورياً في إزالة الكثير من العوائق وتذليل الصعوبات، وسنسعى من خلال هذه الشراكة لتعزيز الاندماج بين مختلف فئات المجتمع وتمكين أصحاب الهمم من تحقيق طموحاتهم.

وفي جانب آخر، ثمن محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مبادرة شركة مبادلة، مؤكداً تقديره لهذه الخطوة الإيجابية التي تصب في مصلحة أبناء الوطن من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم وبشكل كبير في النهوض برياضة أصحاب الهمم.

الرعاية تدعم مشاركة نجوم منتخب أصحاب الهمم في البطولات المحلية والدولية.