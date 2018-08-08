«الأبيض الشاب» يتعادل مع كوسوفو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة دون أهداف مع نظيره منتخب كوسوفو في أول تجاربه الودية ضمن تحضيراته خلال معسكره في سلوفينيا، استعداداً لنهائيات كأس آسيا في جاكارتا أكتوبر المقبل، حيث يستمر المعسكر حتى 17 الجاري. وسيخوض الأبيض الشاب مباراة ودية أخرى مع كوسوفو غداً، تعقبها ودية ثالثة مع منتخب البوسنة في 14 من الشهر نفسه.

ودفع مدرب المنتخب ليدوفيك باتيللي بتشكيلة أساسية ضمت كلاً من: سهيل المطوع في حراسة المرمى، عبدالرحمن صالح، أحمد جميل، عمر أحمد، فهد الحمادي، في خط الدفاع، منصور الحربي، راشد خلفان، عيد النعيمي، ماجد راشد، في خط الوسط، أحمد فوزي في الهجوم. وأشرك المدرب بقية لاعبي المنتخب في الشوط الثاني مع الإبقاء على الحارس سهيل المطوع، حيث ضمت تشكيلة النصف الثاني من المباراة كلاً من، فارس خليل، سلطان سعيد، سلطان المهري، في الدفاع، عمر سعيد، يعقوب يوسف، خالد البلوشي، محمد عبدالرزاق، سعيد الكعبي، في الوسط، زايد الحمادي في الهجوم.