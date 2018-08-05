«الصقور» يدشن ودياته بالفوز على بانوفيتس الصربي

المصدر: بلغراد - الإمارات اليوم

افتتح فريق الإمارات مبارياته الودية في معسكر الفريق حالياً بصربيا، بالفوز بنتيجة هدفين على فريق دوناف بانوفيتس الصربي، وبحضور جماهيري مهم. ولعب مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، في الشوط الأول بتشكيلة ضمت في حراسة المرمى أحمد الشاجي أما خط الدفاع فمثله خالد شماريخ، سعد سرور، عبدالله موسى، وسلطان حسين، وفي الوسط خالد عمبر والغيني سيلا وجوهر أحمد وعامر عمر وبكاري كونيه، أما في قيادة الهجوم فكان محمد سعيد.

فيما لعب الشوط الثاني بالتشكيلة نفسها مع بعض التغييرات خلال الشوطين، لإعطاء الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين للمشاركة والوقوف على جاهزيتهم.

جاء شوطا اللقاء متوسطي المستوى، ونجح لاعبو الأخضر في تقديم وجه مميز خلال المباراة.

وزار بعثة فريق الإمارات، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، مبارك سعيد أحمد الظاهري، حيث كان في استقباله بمقر المعسكر ناصر طحنون النقبي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق، وناجي محمد ناجي عضو مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، وباسم عبدالله الشامسي مدير الفريق، واطلع الظاهري على برنامج الفريق واستعداداته، كما اطمأن على أمور الفريق في صربيا، معرباً عن استعداداتهم في سفارة الإمارات لتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المعسكر وتلبية كل متطلبات الفريق. ودشن الظاهري المبادرة المميزة التي أعدتها بعثة الفريق بنادي الإمارات خلال المباراة، وهي استضافة ودعم 24 طفلاً صربياً يتيماً، وتأتي ضمن مبادرات عام زايد، حيث تمت استضافتهم ودعمهم وتخصيص نشاط رياضي وثقافي لهم، بمشاركة السفير وأعضاء بعثة فريق الإمارات، في جو نال استحسان الجميع، وقامت بتغطيته وسائل الإعلام الصربية.