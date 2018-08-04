«أبطال الإمارات» في تحدي الزمن بمونديال الفورمولا2 بالنرويج

المصدر: تونسبيرغ - الإمارات اليوم

ينطلق، اليوم، تحدي سباق السرعة وأفضل زمن، في مشوار الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تقام في ضيافة مدينة تونسبيرغ في شمال النرويج، وبالحضور المعتاد لحامل اللقب ولأبطال العالم لهذه الفئة، زورقي أبوظبي1 بقيادة راشد القمزي، وأبوظبي 35 بقيادة راشد الطاير، وحضور ومشاركة زوارق الفيكتوري أيضاً في المنافسة والتمثيل القوي والمرتفع للإمارات، عبر التحدي العالمي الذي يشهد أيضاً مشاركة أكثر من 25 زورقاً، حسب الأرقام المسجلة ما قبل الجولة.

وتسجل المنافسة، اليوم، تحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة، حيث ينطلق سباق الزمن بنظام التصفيات الثلاث، من أجل المنافسة على لقب الزمن الأسرع، وحجز مقاعد الانطلاقة في السباق الرئيس غداً، بالإضافة إلى تحديد مراكز الانطلاقة الرئيسة غداً، وتوضيح أيضاً الزوارق التي لن تشارك في السباق الرئيس بحكم القانون الذي يفرض مشاركة 16 زورقاً فقط في مسار سباق تونسبيرغ.

وتراود فريق أبوظبي الآمال القوية بإحراز المراكز الأفضل والأسرع اليوم، من أجل أن تكون زوارقنا في مقدمة المنطلقين في السباق الرئيس غداً، من أجل فرص أكبر للفوز بالمراكز الأولى، وضمان العودة القوية لحامل اللقب إلى مقدمة المنافسين على اللقب العام للبطولة.

ويحتل حالياً زورق أبوظبي1 المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، برصيد تسع نقاط، في حين يتصدر الترتيب زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو، برصيد 20 نقطة، من خلال المنافسة وهي حصيلة الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة، التي أقيمت في مدينة كوناس في ليتوانيا.

وكانت الجولة الثانية التي أقيمت في الدنمارك قد تم إلغاؤها يوم السباق، بعد تغير الطقس وتقلب المناخ، وعلى الرغم من أن زورق أبوظبي1 قد حلّ من خلالها في المركز الأول في سباق أفضل زمن، إلا أن الحظ لم يساعده على أن يقام السباق الرئيس، ويتمكن من خلاله من إحراز مركز ولقب مستحق.

ومن المقرر أن تنطلق، اليوم، التجارب الحرة والرسمية في المسار الخاص بالسباق، قبل الانتقال إلى التصفية الأول، على أن يتم في الختام اختيار ثمانية زوارق فقط من كل مجموعة، لتتأهل إلى التصفيات الثانية، التي ستضم 16 زورقاً، ستتنافس خلال ربع ساعة كاملة من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة والختامية، والتي سيتأهل إليها 10 زوارق فقط، ستتنافس في ما بينها من أجل إحراز الزمن الأفضل، بحيث ينطلق كل زورق منها على حدة في مسار السباق، ويعطى فرصة دورتين من أجل تحقيق الزمن الأفضل، حيث سيتم اختيار الفائزين وترتيب الانطلاقة الرئيسة من خلال منافسات هذا السباق.