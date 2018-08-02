«الفيكتوري تيم» إلى تونسبيرغ للمشاركة في مونديال فورمولا2

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم للظهور في المياه النرويجية من جديد، عبر المشاركة المرتقبة في جائزة النرويج الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا2)، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2018، التي تقام في مدينة تونسبيرغ اعتباراً من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل.

وتحظي مؤسسة الفيكتوري تيم العريقة بشعبية كبيرة في النرويج، التي عرفت السباقات البحرية في رياضة الزوارق السريعة بمختلف فئاتها منذ زمن بعيد، حيث سجل أسياد البحار في بحارها الكثير من الإنجازات التي تبقى شاهدة على مقدرات الفريق، خصوصاً في العاصمة أوسلو ومدينة أرندال. ويختلف الظهور في المياه النرويجية هذه المرة عن السنوات الماضية التي اعتاد فيها الجمهور زوارق الفئة الأولى، لتعود الزوارق الزرقاء هذه المرة من خلال تحدّ جديد عبر زوارق فورمولا2، التي ترفع هذه المرة شعار التحدي والمنافسة على المراكز الأولى.

وتحمل المشاركة في جائزة النرويج 2018 الجديد بالنسبة إلى فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، حيث سيشارك في الحدث وللمرة الأولى هذا العام نجم الفريق الإيطالي أليكس كاريلا على متن زورق فيكتوري 28، جنباً إلى جنب البطل الصاعد منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27.