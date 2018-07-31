ليريو: لن أجد صعوبة في التأقلم مع الكرة الإماراتية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب النصر، البرازيلي لوري ليريو، أن قرار انتقاله إلى «العميد» بداية من الموسم المقبل، لا يؤثر في مسيرته الاحترافية، لافتاً إلى أنه لن يجد صعوبة في التأقلم مع الكرة الإماراتية، في تجربته الأولى خارج البرازيل وأوروبا.

وقال ليريو، لصحيفة «تيرا» البرازيلية، إنه سعيد باتخاذه هذه الخطوة والانضمام إلى نادي النصر، مشيراً إلى أنه عندما تلقى العرض كانت لديه الرغبة في خوض تحدٍّ جديد وتجربة مختلفة، بعدما لعب لمدة موسم واحد في الدوري الأوكراني مع نادي زوريا لوهانسك.

وأضاف: «لا أتوقع أن أجد أي مشكلة في التكيف على الأجواء في الإمارات، ومثلما نجحت في التأقلم في أول موسم بأوكرانيا، أتوقع أن أتعايش بشكل إيجابي مع هذه التجربة المختلفة»، في المقابل، أشاد اللاعب البرازيلي بالكرة الخليجية بصفة عامة والإماراتية بشكل خاص، وقال: «الكرة الخليجية تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، ولقد شاهدنا العديد من النجوم الذين خاضوا تجارب ناجحة في الدوري الإماراتي، وليس كما يظن البعض أن المنافسات سهلة، وأن اللاعبين يجدوا كل شيء سهلاً، لكن يجب أن يبذل اللاعب قصارى جهده حتى يضمن استمراره، وأن يقدم كل ما لديه حتى يثبت أنه صفقة ناجحة».

وتابع: «متحمس جداً لخوض هذه التجربة، وأرى أن الحوافز كثيرة للظهور بشكل جيد مع النصر، حيث إنني وجدت رغبة كبيرة من النادي في المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، من خلال الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي، إضافة إلى التاريخ الذي يمتلكه (العميد)، وكلها أمور إيجابية، تجعلني أكثر حرصاً على الظهور بمستوى جيد، ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية».

وتحدث ليريو عن تجربته السابقة مع نادي زوريا لوهانسك، وقال: «لقد كان موسماً جيداً جداً بالنسبة لي، إذ إن المنافسة في الدوري الأوكراني قوية جداً، ولقد تطورت المسابقة كثيراً مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، وكان الاحتراف في أوكرانيا مغامرة إيجابية بالنسبة لي، لكني عندما تلقيت عرضاً من النصر لم أفكر مرتين ووافقت فوراً، وأنا سعيد جداً بالانتقال للعب في الإمارات». يذكر أن النصر كان قد أعلن التعاقد مع البرازيلي لوري ليريو، الشهر الماضي، قادماً من زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقد يمتد ثلاث سنوات.