الجزيرة يواجه بطل الدوري الهولندي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يخوض فريق الكرة بالجزيرة مساء اليوم رابع مبارياته الودية خلال معسكره المقام حاليا بهولندا، إذ يلتقي مع فريق إيندهوفن بطل الدوري الممتاز الهولندي في أقوى تجارب الفريق الودية خلال المعسكر.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق الهولندي مارسيل كايزر بالتشكيلة الأساسية في لقاء اليوم والتي سيعتمد عليها في الموسم الجديد في ظل غياب مجموعة من اللاعبين الدوليين لارتباطهم بمعسكرين للمنتخبين الأول والأولمبي.

وأدى الجزيرة ثلاث مباريات حتى الآن في معسكره الخارجي بهولندا فاز في المباراة الأولى على فريق إي في في أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل، وفاز في الودية الثانية على فريق رودا جي سي أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي بهدف واحد دون رد،، ثم خسر مباراته الودية الثالثة أمام فريق سبارتا روتردام جي سي أحد فريق دوري الدرجة الثانية الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

من جانب آخر قام المدير الفني السابق لفريق الجزيرة الهولندي تين كات بزيارة معسكر الفريق، أول من أمس، والتقى باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وتمنى لهم التوفيق في أداء موسم قوي يحقق فيه الفريق بطولات جديدة.