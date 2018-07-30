45 ميدالية لأبطال الإمارات في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت في صالة «اوتا جيمنازيوم» بالعاصمة اليابانية طوكيو، وشارك فيها أكثر 695 لاعباً ولاعبة من 43 دولة في العالم، ونجح أبطال الإمارات في حصد 45 ميدالية ملونة، من بينها 20 ذهبية، و14 فضية، و11 برونزية. أحرز الميداليات الذهبية كل من علي محمد المنصوري، ومنى البريكي، وآمنة الحمادي، وسعود النقبي، ومريم العامري، وهيثم العقيدي، وحسين النميري، وبخيت سعد، وعبدالله السناني، وأحمد عبدالله، وأحمد عمر، وسعود ناصر علي، وحميد البلوشي، وعبدالله عبدالله، وسلطان أل علي، وضاحي الثميري، وجاسم سعيد، ومصبح الخاطري، وعبيد الكعبي، وثامر الشامسي.

وتوج بالفضية كل من سلطان الحوسني، ونايف المنصوري، وهزاع القبيسي، وماهر الطاهر، وأسماء الحوسني، وفاطمة الجلاف، وذكريات الحمادي، وهيثم حناوي، ونور الهرمودي، وسارة الحمادي، وعلي حسن، وجابر عبدالله، وعلي الحوسني، وأحمد المصعبي.

وفاز بالبرونزية كل من عبدالرحمن البشير، ومحمد المطروشي، وعلي الهاشمي، وهيفا المرزوقي، وشيخة المنصوري، وفاطمة الحمادي، وموزة المنصوري، ومنى الحمادي، وخالد المرزوقي، وعلي عباس، وسالم الحوسني.. وتوج نادي الجزيرة بالمركز الأول بين أندية الدولة برصيد 1820 نقطة، بواقع سبع ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وحل فريق القوات المسلحة في المركز الثاني برصيد 1740 نقطة، بواقع ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة، والوحدة في المركز الثالث برصيد 1480 نقطة، وبواقع ست ذهبيات، وأربع فضيات، وبرونزية واحدة.