4 لاعبين في صدارة «صيف الشارقة» للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تصدر أربعة لاعبين منافسات بطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج، المقامة حالياً في نادي الشارقة للشطرنج والثقافة برصيد 2.5 نقطة بواقع انتصارين وتعادل وحيد. ويحتل صدارة الترتيب العام كل من لاعب نادي عجمان للشطرنج والثقافة حمدان مرشول، والسوريين محمد رافع، وعبدالقار الريس، والأستاذ الاتحادي الفلبيني، أنتونيو مولينا.

وعلى الطاولة الأولى حقق المصنف الأول على البطولة الدولي السوري عبدالقادر محمد الريس، الفوز على مواطنه الدولي عزالدين الكور.

وعلى الطاولة الثانية خسر الفلبيني المخضرم سان خوان دينيس من مواطنه أستاذ الاتحاد الدولي، أنتونيو مولينا، فيما انتهى لقاء الطاولة الثالثة بفوز السوري محمد رافع على الفلبيني الدولي، مورتال مارلونو، وانتهى لقاء الطاولة الرابعة بالتعادل بين الدولي الفلبيني فرانسيس ايروين ومواطنه روبيرتو كاراندانغ.

وعلى الطاولة الخامسة تعادل الدولي المصري، رامز سمير، مع لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، سيف أحمد الزرعوني.