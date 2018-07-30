الظفرة يجدّد الطموح بـ 7 صفقات استعداداً لـ «موسم استثنائي»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أصبح فريق الظفرة لكرة القدم في مقدمة الأندية الأنشط في التعاقدات، خلال فترت الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد حتى الآن مع سبعة لاعبين، من بينهم أربعة أجانب، مجدداً دماء الفريق بصفقات طموحة اختارها الجهاز الفني سعياً لتقديم موسم استثنائي، بعدما ظل الفريق في السنوات الماضية يكتفي بالمنافسة على البقاء فقط، بدلاً من التطلع للحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وكانت أولى صفقات الفريق بالتعاقد مع الأوروغوياني، نيكولاس ميليسي، قادماً من صفوف فريق الهلال السعودي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، والبرتغالي هيلدر جويديز قادماً من فريق ريو هافي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين، والمغربي، أمين العطوشي، من الوداد المغربي لثلاثة مواسم، والبرازيلي، دييغو رودريغز، من فريق ستاد ريميس الفرنسي لموسمين.

وما يميز تعاقدات الظفرة على مستوى اللاعبين الأجانب هو الاختيار الدقيق للمراكز التي تغطي احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد، بجانب أن الرباعي الأجنبي لم يكلف خزينة نادي الظفرة الكثير من الأموال، نظراً إلى أن الصفقات الأربع جاءت بنظام الانتقال الحر، كما أن الميزة الثالثة هي تحصين اللاعبين الأربعة بعقود طويلة تساعد على منح الاستقرار للفريق.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، استطاع النادي التعاقد مع الجناح، سهيل المنصوري، قادماً من الوحدة بعقد لمدة موسمين، كما عزز قدراته الهجومية بالتعاقد مع المهاجم، خالد باوزير، قادماً من الوحدة بعقد يمتد ثلاثة مواسم، فيما أمّن خانة حراسة المرمى بالتعاقد مع الحارس صاحب الخبرة، خالد السناني، قادماً من صفوف الجزيرة بعقد لثلاثة مواسم.

ومدّد النادي عقد المدافع الصاعد، عبدالرحمن يوسف، لثلاثة مواسم إضافية، ليغلق الباب أمام الأندية التي كانت تخطط للتعاقد معه، كما صعّد لاعب الرديف، محمد الحمادي، للفريق الأول بعقد لخمسة مواسم، في حين وقّع عقد احتراف مع لاعب فريق تحت 18 سنة، زايد الحمادي.

وغادرت، أمس، بعثة فريق الظفرة عبر مطار أبوظبي الدولي إلى مدينة أنجولشتات الألمانية، برئاسة رئيس شركة كرة القدم، فارس بن مكتوم المزروعي، لبدء المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري للفريق استعداداً للموسم الجديد، الذي سيستمر حتى 19 أغسطس المقبل، ويؤدي خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية، من بينها مواجهة الاتحاد السعودي، في حين ستحدد هوية بقية المنافسين خلال الأيام المقبلة.

وكان فريق الظفرة أطمأن على الجاهزية البدنية للاعبين، من خلال أداء التجربة الودية الداخلية، يوم الخميس الماضي، أمام فريقه الرديف على ملعب الفريق بمنطقة الزعفرانة في العاصمة أبوظبي، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف لهدف، وسجل في اللقاء البرازيلي ديغو رودريغوس وسعيد الكثيري ومحمد إبراهيم.

واختار الجهاز الفني لفريق الظفرة، الذي يقوده المدرب الصربي فوك رازوفيتش، قائمة مكونة من 26 لاعباً للمعسكر الخارجي، هم: المغربي أمين العطوشي، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، البرتغالي هيلدر جوديز، البرازيلي ديغو رودريغيز، سهيل الحربي، سالم العامري، محمد إبراهيم الحمادي، حميد المسماري، علي النقبي، أحمد علي، سعيد الرواحي، إبراهيم سعيد، عبدالله الصيعري، خلف الحوسني، فيصل مراد، سهيل المنصوري، سعيد الكثيري، سلطان السويدي، زايد الحمادي، عبدالله سلطان، خالد السناني، بدر العطاس، حمد المرزوقي، خالد بطي، عبدالرحمن يوسف وخالد الدرمكي.

موسم متواضع

ظهر فريق الظفرة، في الموسم الماضي، بصورة متواضعة وتمكن من البقاء بين أندية دوري الخليج العربي بصعوبة بالغة، باحتلاله المركز العاشر في الترتيب النهائي للدوري برصيد 18 نقطة، مستفيداً من سقوط منافسه فريق الإمارات في فخ التعادل أمام النصر في الجولة الأخيرة.

وكان الفريق خالف التوقعات، قبل موسمين، بنتائجه الجيدة، وأنهى الدوري في المركز السابع بعد أن جمع 35 نقطة، لكنه تراجع في الموسم الماضي بصورة حيرت كل المراقبين، ورغم التعاقدات وتغير الجهاز الفني لكن الوضع السيئ ظل مستمراً قبل أن ينجو في اليوم الأخير بهدية من النصر، الذي فرض التعادل على منافسه على البقاء المباشر فريق الإمارات.

الظفرة يعوّل على المدرسة الصربية

لم يكتفِ الظفرة بالتعاقد مع سبعة لاعبين، بل نجح في تغيير الجهاز الفني بالكامل، بالتعاقد مع المدرب الصربي، فوك رازوفيتش من الفيصلي السعودي لثلاثة مواسم، ولدى المدرب مسيرة تدريبية جيدة، بدأها عام 2005 مع فريق سريم الصربي، وعمل بعدها مساعد مدرب مع فريق بارتيزان الصربي في عام 2008، وأحرز مع الفريق لقب الدوري ثلاثة أعوام متتالية، وأفضل مواسمه كان عندما قاد فريق بارتيزان للتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات أيضاً، قبل أن ينتقل رازوفيتش لاحقاً لتدريب فريق تيليوبتيك الصربي عام 2011، ليعود بعد ذلك ويتولى تدريب بارتيزان الصربي عام 2012 لعامين.

تعاقدات الظفرة

■المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، من الفيصلي السعودي ثلاثة مواسم.

■الجناح سهيل المنصوري قادماً من الوحدة موسمين.

■المهاجم خالد باوزير قادماً من الوحدة ثلاثة مواسم.

■الحارس خالد السناني قادماً من الجزيرة ثلاثة مواسم.

■البرازيلي، دييغو رودريغز، من فريق استاد ريميس الفرنسي لموسمين (انتقال حر).

■المغربي، أمين العطوشي، من الوداد المغربي لثلاثة مواسم (انتقال حر).

■البرتغالي، هيلدر جويديز، من فريق ريو هافي البرتغالي لموسمين (انتقال حر).

■الأوروغوياني، نيكولاس ميليسي، من الهلال السعودي لثلاثة مواسم (انتقال حر).

■تمديد عقد المدافع، عبدالرحمن يوسف، لثلاثة مواسم إضافية.

■توقيع عقد احتراف مع لاعب فريق تحت 18 سنة، زايد الحمادي.

■تصعيد لاعب الرديف، محمد الحمادي، والتعاقد معه لخمسة مواسم.

المغادرون

■انتقال عبدالله النقبي لصفوف شباب الأهلي دبي.

■إنهاء عقد لاعب الفريق، حمد الحمادي.

■انتقال المغربي، عادل هرماش، لصفوف عجمان.

■عدم تجديد عقد المغربي عصام العدوة.

■عدم تجديد عقد المدرب المقدوني جوكيكا.

برنامج إعداد الظفرة للموسم الجديد

■10 يوليو بداية المعسكر المحلي في مقر النادي بأبوظبي.

■26 يوليو تجربة داخلية مغلقة بين الفريق الأول والرديف.

■29 يوليو السفر لألمانيا لبداية المعسكر الخارجي.

■4 أغسطس أول تجربة ودية في المعسكر الخارجي أمام الاتحاد السعودي.