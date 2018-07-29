تحديد أسعار تذاكر نهائيات كأس آسيا في الإمارات والمبيعات تبدأ غداً

المصدر: كوالالمبور - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد أن عملية بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة مطلع العام القادم في الإمارات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين وتحديداً عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وتبدأ أسعار تذاكر المباريات من 25 درهم إماراتي (حوالي 6.8 دولار أميركي)، من أجل إتاحة المجال أمام أكبر عدد من الجماهير وخاصة الملايين من قارة آسيا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايشة تجربة لا تنسى من المباريات الدولية.

وستكون هذه النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، من خلال مشاركة 24 منتخباً، وبزيادة 8 منتخبات عن النسخة السابقة في أستراليا، وتقام المباريات على ثماني ملاعب ذات مستوى عالمي في أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، وينتظر أن تستقطب هذه النسخة رقم قياسي من الجماهير.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد طموحنا في توفير منصة عالمية لفرقنا ولاعبينا وجماهيرنا المتحمسة".

وأضاف: "انطلاق عملية بيع التذاكر يعتبر محطة مهمة، ودولة الإمارات تعتبر المضيف المثالي من أجل توحيد أسرة كرة القدم الآسيوية، وأنا واثق أن نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات ستوفر قاعدة مثالية من أجل عرض المواهب المميزة في قارة آسيا، وخطف اهتمام رقم قياسي من الجماهير بشكل يفوق كل النسخ السابقة".

من جهته قال نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا محمد خلفان الرميثي، خلال حفل إطلاق بيع التذاكر: "دولة الإمارات العربية المتحدة تتشرف باستضافة أكبر وأكثر النسخ شمولية في تاريخ كأس آسيا".

وأوضح: "المزيد من الفرق يعني المزيد من الأهداف والمزيد من الإثارة والحماس، ونحن واثقون أن خبرتنا الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية تمنحنا الجاهزية لمنح تجربة لا تنسى لجماهير كرة القدم".

وتابع: "كذلك، فإن اللجنة المحلية المنظمة تتعهد بتنظيم بطولة لا تكون فقط الأكبر في تاريخ المنطقة، بل أيضاً الأفضل، وهذا الأمر سوف يبدأ مع الجاليات الآسيوية الموجودة في الإمارات، والتي سيتم تهيئتها من أجل الوقوف خلف منتخبات بلادها في هذا الحدث المثير والتي لا يتكرر".

وأضاف: "لا يوجد مكان أفضل عن هذه البطولة ليعبر عن شعار -جلب قارة آسيا معاً- إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وضمن برامج الإعداد لإطلاق بيع التذاكر، تم تنظيم حدث مميز بحضور مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة عارف العواني، وحضور أطفال من كافة أرجاء الإمارات، وذلك لمعايشة تجربة فريدة من نوعها على ستاد مدينة الشيخ زايد الرياضية، والذي يستضيف المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية.

وشهد الحدث مشاركة الأطفال في الوقوف جنباً إلى جنب في صورة تعبر عن شعار البطولة، ومن خلفهم نموذج مكبّر لتذاكر مباريات البطولة.

وقال العواني خلال حفل إطلاق بيع التذاكر: "دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال المهمة التي تركز على السلام والتسامح والسعادة والانفتاح، ترحب بجميع الفرق والدول في قارة آسيا، لحضور هذا الحدث القاري الكبير، الذي يجمع 24 منتخباً للمرة الأولى".

وأضاف: "هذه المشاركة الكبيرة تحظى بتركيز كبير من اللجنة العليا المحلية المنظمة، حيث أنها تعكس قدرات دولة الإمارات الكبيرة في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية والقارية".

وتابع: "الإعلان عن بدء بيع التذاكر يؤكد أن العد التنازلي قد بدأ، وأن الاستعدادات تسير في الاتجاه الصحيح، اللجنة المحلية المنظمة تواصل جهودها واستعداداتها من أجل إقامة الحدث بأفضل صورة ممكنة، واجتماع الأطفال من الثقافات المختلفة خلال إطلاق بيع التذاكر يعكس روح الوحدة في البطولة".

برامج الرحلات

تم تعيين الإمارات للعطلات رسمياً من أجل إدارة الرحلات لحضور كأس آسيا في الإمارات، يمكن للجماهير من خارج الإمارات انتهاز فرصة هذه البطولة من أجل الحصول على برامج السفر الخاصة بهذه الفرصة الفريدة من نوعها ومتابعة فرقهم وهي تتنافس من أفضل المنتخبات الآسيوية خلال شهر يناير.

وتعد البطولة فرصة رائعة من أجل زيارة دولة الإمارات، والتي توفر مزيجاً فريداً من نوعه من المناظر الخلابة والحداثة والعراقة والبنية التحتية الرائعة وبرامج الترفيه العالمية والمرافق الثقافية الممتازة، الممزوجة مع المناظر الطبيعية الخلابة والصحراء وأشجار النخيل، مما يوفر للزوار الكثير من أجل المشاهدة والزيارة