النصر يطلب الإيفواري دومبيا من لشبونة

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم نادي النصر بعرض لضم اللاعب الإيفواري سيدو دومبيا بداية من الموسم المقبل، بحسب ما ذكرت أمس صحيفة أبولا البرتغالية، لافتة إلى أن «العميد» سيجد منافسة من جيرونا الإسباني للظفر باللاعب الإيفواري.

وأوضحت أن جيرونا تقدم بعرض لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع دومبيا مقابل 1.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن النادي البرتغالي يرغب في الحصول على مليوني يورو.

وأضافت: «المدرب السابق لنادي الشارقة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، وضع دومبيا ضمن سبعة أسماء يرغب في الاستغناء عن خدماتهم بعد توليه المهمة الشهر الجاري»، بينما لم يتم الكشف عن المقابل المادي الذي تقدم به نادي النصر للتعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وانضم سيدو دومبيا إلى سبورتينغ لشبونة في يناير الماضي بصفة نهائية من روما الإيطالي، بعدما لعب معاراً للفريق البرتغالي من بداية الموسم الماضي، بينما سبق له خوض تجارب عدة كان أبرزها في أندية سيسكا موسكو الروسي ونيوكاسل الإنجليزي وبازل السويسري.

ويضم «العميد» في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم: البرازيلي صامويل روزا المنضم من نادي حتا، والفرنسي يوهان كاباي قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، والبرازيلي يوري ليريو من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني.