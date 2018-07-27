الجزيرة يبدأ المرحلة الثانية من معسكر هولندا

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

انتقل فريق الكرة بنادي الجزيرة، أول من أمس، إلى مدينة واجينجين الهولندية، لبدء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي المقام بهولندا حالياً، استعداداً للموسم الجديد.

وأدى الفريق الحصة التدريبية الأولى أمس، بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، استعداداً لمباراته الودية الثالثة 28 يوليو الجاري، مع فريق سبارتا روتردام جي سي، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي.

وكان الجزيرة قد فاز على فريق إي في في، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الخارجي على ملعب مدينة تيجلين، وسجل الأهداف الثلاثة أحمد ربيع والغاني إيرنست أسانتي والبرازيلي رومارينهو دا سيلفا.

ثم حقق الفريق انتصاره الثاني في سلسلة مبارياته الودية على فريق رودا جي سي، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي بهدف واحد دون رد، أحرزه الغاني إيرنيت أسانتي.

ومن المنتظر أن يؤدي الجزيرة مباراته الرابعة مع فريق إف سي إيندهوفن، بطل الدوري الممتاز الهولندي الثلاثاء 31 يوليو، ويختتم الجزيرة مبارياته الودية خلال المعسكر الجمعة الثالث من أغسطس المقبل مع فريق أشيلس 29، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، قبل أن يعود إلى البلاد يوم الخامس من أغسطس، لاستكمال فترة إعداده للموسم الجديد.