عودة منتخب أصحاب الهمم المتوّج ببرونزية بطولة شيكاغو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عادت إلى البلاد، مساء أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة منتخب «أصحاب الهمم»، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم «الموحدة»، التي أقيمت بولاية شيكاغو الأميركية. وكان في استقبال البعثة عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، محمد النعيمي، والمنسق العام للأولمبياد الخاص الإماراتي، فاطمة إبراهيم. وقد توّج المنتخب ببرونزية بطولة كأس العالم، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، وشارك فيها إلى جانب المنتخب، 23 منتخباً من مختلف دول العالم.

وتصدّر الفريق الوطني مجموعته من خلال الفوز على نظيره الكندي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، وتلاه الفوز على المنتخب الروسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليتأهل بعدها إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على لقب البطولة، وهي المرحلة التي أسفرت عن تعادل المنتخب الإماراتي مع أوروغواي بهدفين لمثلهما، وتلتها الخسارة بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل خمسة، ليحصل بذلك على برونزية البطولة والمركز الثالث عالمياً.