الشارقة يراهن على خبرة العنبري و6 صفقات للعودة إلى منصات التتويج

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أمنت إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم على استمرار الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، بجانب إبرام ست صفقات، بهدف تعزيز صفوف الفريق، وبطموح العودة بالملك إلى المنافسة في ألقاب البطولات المحلية، ومنصات التتويج التي غابت عن خزائن النادي منذ كأس رئيس الدولة 2003.

وسبقت مراحل الإعداد للموسم الجديد، التي استهلها الملك مطلع يوليو الجاري، بإبرام إدارة النادي ثلاثة تعاقدات مع لاعبين مواطنين، ممثلة بثنائي الوحدة: محمد الشحي ومحمد سالم الظاهري، بجانب لاعب نادي العين فوزي فايز، قبل أن يتم التعاقد مع لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان منديز، الذي أتبع بالتعاقد مع حارس شباب الأهلي - دبي مايد مصبح، ليسدل الستار عشية التوجه إلى المعسكر الخارجي في 18 من الشهر الجاري، باستكمال ملف المحترفين الأجانب عبر التعاقد مع البرازيلي إيغور كورنادو القادم من نادي باليرمو الإيطالي، خصوصاً أن الثنائي منديز وإيغور سيدافعان عن ألوان الملك في الموسم الجديد بجوار كلٍّ من البرازيلي ويلتون سواريز، والأوزبكي أوتبيك شوكرورف، اللذين تعاقد معهما الشارقة بين شهري سبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

ويخوض فريق الشارقة حالياً أولى محطات المعسكر الخارجي في مدينة دوسلدورف الألمانية، والمستمرة حتى 31 الجاري، قبل الانتقال إلى ثانية المحطات في هولندا، والممتدة حتى 10 أغسطس المقبل، على أن يخوض الملك - على مدار فترتي المعسكر - أربع تجارب ودية، تستهل غداً أمام الكويت الكويتي، ثم لقاء أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، وتستكمل في هولندا بلقاء التعاون السعودي في الخامس من شهر أغسطس، ويسدل الستار عليها في التاسع من الشهر ذاته، بلقاء إيندهوفن الهولندي.

وعلى الرغم من البداية الصعبة للشارقة بالموسم الماضي، والتأخر في التعاقدات مع المحترفين الأجانب، فإن إسناد مهمة الإدارة الفنية للمدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، ليحل خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو آتت ثمارها، بعد أن نجح العنبري في قيادة الفريق من المراكز المتأخرة إلى المركز السادس، مع نهاية مسابقة الدوري.

وينتظر جمهور الملك الظهور الأول للفريق بالشكل الجديد، والعودة مجدداً للمنافسة على منصات التتويج، في ظل التعاقدات الجديدة، بجانب حصول المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري على فرصة كاملة في الإشراف على مراحل الإعداد وصفقات التعاقد، وذلك بعد أن جددت إدارة الشارقة ثقتها بالعنبري في شهر مارس الماضي، وتعاقدت معه رسمياً لموسمين كاملين.

ويسود التفاؤل أنصار الفريق، خصوصاً بعد إسناد مهمة رئاسة شركة كرة القدم - في المجلس الجديد - للحارس المونديالي واللاعب السابق صاحب الإنجازات محسن مصبح.

الصفقات الجديدة

- محمد الشحي.

- محمد سالم الظاهري.

- مايد مصبح.

- فوزي فايز.

- ريان منديز.

- إيغور كورنادو.

مشاركات الشارقة في الموسم الجديد

- دوري الخليج العربي.

- كأس رئيس الدولة.

- كأس الخليج العربي.