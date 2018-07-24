4 مدربين أجانب يظهرون في دوري المحترفين بـ «تأشيرة سعودية»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تشهد النسخة المقبلة من دوري الخليج العربي، التي ستنطق نهاية الشهر المقبل، ظهور أربعة مدربين أجانب جدد قادمين من الدوري السعودي، لخوض أولى تجاربهم مع الأندية الإماراتية، ليصل إجمالي عدد المدربين الموجودين في الدوري الإماراتي، الذين سبق لهم العمل مع الأندية السعودية، سبعة مدربين، بعد أن قدموا أوراق اعتمادهم في الدوري السعودي، ما دفع بأندية دوري المحترفين للاستعانة بخدماتهم، في حين أبقت سبعة أندية أخرى على مدربيها من الموسم الماضي.

فقد نجح شباب الأهلي- دبي في التعاقد مع مدرب اتحاد جدة السابق، التشيلي خوسيه سييرا، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفاً للمدرب مهدي علي، الذي انتهت مهمته مع الكيان الجديد في نهاية الموسم المنصرم.

وتمكن سييرا من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل قدومه إلى دبي على حساب الفيصلي، بعد الفوز عليه في النهائي 3-1.

كما وضعت إدارة الظفرة ثقتها في المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد تجربته الناجحة مع الفيصلي السعودي، والذي ظهر هو الآخر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التشيلي سييرا. وخلف رازوفيتش المقدوني جوكيكا، الذي أنهى الظفرة علاقته معه، بعد أن تمكن من إنهاء مهمته بنجاح بالحفاظ على مقعد الفريق في دوري المحترفين.

وتوجهت أنظار الوصل إلى الدوري السعودي، إذ تم التعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق، الأرجنتيني جوستافو كنتيروس، لخلافة مواطنه أروابارينا.

كما تولى كونتيروس تدريب منتخب بلاده لمدة عامين، وفريق إيميلك، وبسبب نجاحاته لفت أنظار مسؤولي الاتحاد الإكوادوري، الذين أسندوا إليه مهمة تدريب منتخب بلادهم الأول، إذ أشرف عليه في نسختي كوبا أميركا 2015 و2016، وأبرمت إدارة نادي بني ياس لكرة القدم التعاقد مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الصربي غوران. ويملك غوريتش سجلاً تدريبياً حافلاً، إذ سبق له تدريب المنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة بالكويت، ومن قبل مع فريق النصر السعودي.

وجاء توجه أندية شباب الأهلي- دبي، والوصل، والظفرة، وبني ياس، للتعاقد مع مدربيها استكمالاً لتجارب عدد من الأندية المحلية، التي استعانت بمدربين حققوا نجاحاً في الدوري السعودي، وفي مقدمتهم مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، ومدرب الإمارات الجديد، التونسي جلال القادري، فضلاً عن مدرب الفجيرة ايفان هاسيك، الذي ظهر مع الهلال في موسم 2007.

وقدم ماميتش حضوراً مميزاً مع النصر السعودي، قبل قدومه إلى دار الزين، حيث قاد النصر إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي ضد الاتحاد.

واحتفظ نادي العين بخدمات مدربه الكرواتي، زوران ماميتش، حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما قاده للحصول على ثنائية تاريخية في الموسم المنصرم، بالجمع بين لقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

وتنتظر ماميتش تحديات عدة هذا الموسم، إذ سيشارك الزعيم في سبع بطولات مختلفة، بين بطولات محلية (كأس السوبر، ودوري المحترفين، وكأس المحترفين، وكأس رئيس الدولة)، والمشاركة في دوري أبطال العرب، ودوري أبطال أسيا، ومونديال الأندية.

وحسم الإمارات تعاقده مع المدرب التونسي، جلال القادري، لخلافة المدرب السوري نزار محروس، في عقد يمتد لمدة موسم واحد. ويعد القادري من المدربين الذين تمرسوا في الملاعب السعودية، حيث أشرف على المقاليد الفنية لفرق الخليج والنهضة والأنصار.

في المقابل، نجح الوحدة في تأمين بقاء مدربه الروماني، لورينت ريجيكامب، لموسم آخر، بعدما لاحقته العديد من العروض الخارجية، إذ يسعى العنابي لمواصلة نجاحاته في الموسم الماضي، حينما حصل على لقب كأس السوبر، وكأس المحترفين، وكان منافساً قوياً على لقب الدوري، حتى الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة.

وفي الجزيرة، اتخذت إدارة النادي قراراً بعدم تجديد الثقة بالمدرب الهولندي تين كات، بعد الموسم المخيب له محلياً وآسيوياً، وتم التعاقد مع مواطنه مارسيل كايزر.

وأبقى النصر على مدربه الصربي، إيفان يوفانوفيتش، بعد النقلة الكبيرة التي أحدثها داخل قلعة العميد، ونجاحه في نقل الفريق إلى المركز الثالث، ما سيؤهله للعودة مجدداً لدوري أبطال آسيا.

وسيواصل مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، ظهوره على مقاعد الملك، بعد أن قدم أوراق اعتماده في الموسم الماضي، ونجح في إحراز المركز السادس لفريقه، ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده في الموسم المقبل.

ودفع نجاح المدرب المصري، أيمن الرمادي، مع عجمان، في الموسم الماضي، وتمكنه من الحفاظ على مقعد البرتقالي بدوري المحترفين في أول موسم له، بعد عودته مجدداً من دوري الهواة، إلى تجديد الثقة فيه، وبقائه على رأس الجهاز الفني.

وأعاد نادي الفجيرة الإماراتي، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، مدربه السابق التشيكي إيفان هاسيك لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل. وسبق أن تولى هاسيك قيادة فرق شباب الأهلي والفجيرة والإمارات، الذي أقيل منه الموسم الماضي لسوء النتائج.

وقررت إدارة دبا الفجيرة تجديد التعاقد مع المدرب البرازيلى باولو كاميلى، بعدما نجح في بقاء الفريق بدوري المحترفين.

واستطاع دبا الفجيرة، تحت قيادة كاميلي، أن ينهي الموسم المنقضي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ليتجنب خوض مباراة الملحق.

وكافأ مسؤولو اتحاد كلباء مدربهم البرازيلي، جورفان فييرا، على تأهل النمور إلى دوري المحترفين، بتمديد عقده لمدة موسم واحد

ويمتلك فييرا خبرة في الملاعب الإماراتية والخليجية والعربية بشكل عام، حيث سبق له تدريب اتحاد كلباء قبل ثلاث سنوات.